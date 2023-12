Salernitana-Milan: formazioni e dove vederla in streaming

Salernitana-Milan è la sfida dell’Arechi per la giornata 17 di Serie A, in scena venerdì 22 dicembre alle ore 20:45 con diretta streaming su DAZN (in sconto a 23,99 €/mese). Dagli spalti, il pubblico granata proverà a spingere i padroni di casa in un’impresa lunga 90 minuti, a caccia di un risultato utile che sarebbe fondamentale.

Probabili formazioni e streaming di Salernitana-Milan

Inzaghi deve rinunciare a Maggiore squalificato e a Ochoa infortunato. Infermeria piena invece per Pioli: sono out Caldara, Kalulu, Musah, Okafor, Pobega e Thiaw. Queste le probabili formazioni schierate all’ingresso in campo.

Salernitana (4-2-3-1): Costil; Mazzocchi, Fazio, Pirola, Bradaric; Coulibaly, Bohinen, Legowski; Candreva, Dia; Ikwuemesi;

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Bennacer, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao.

È possibile vedere la partita in esclusiva streaming su DAZN. La piattaforma ha scelto Stefano Borghi per la telecronaca e Fabio Bazzani per il commento tecnico.

La classifica è impietosa per i padroni di casa, ultimi a soli 8 punti, tre in meno del Verona che li precede. Terzo posto invece per gli ospiti a quota 32, che nonostante il momento non dei più tranquilli (complice l’eliminazione dalla Champions League) sembrano poter continuare a far bene in campionato.

Come si può facilmente intuire, il pronostico è tutto a favore dei rossoneri, capaci di raccogliere tre vittorie negli ultimi quattro turni di campionato. I granata sono chiamati a una reazione d’orgoglio, la stagione è stata fin qui molto deludente e il cambio di allenatore non ha portato i risultati sperati.

Il momento migliore per sottoscrivere l’abbonamento a DAZN è questo. In occasione del Natale, il piano STANDARD è in forte sconto a soli 23,99 euro al mese invece di 40,99 euro, per i primi sei mesi. L’offerta terminerà il 26 dicembre. Per maggiori dettagli, fare riferimento alla pagina ufficiale della promozione sulla piattaforma.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.