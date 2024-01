Come vedere Senegal-Camerun dall'estero

Senegal-Camerun è uno dei big match di questa fase a gironi della Coppa d’Africa. Nel nostro paese è possibile vedere la partita in streaming gratis sul sito di Sportitalia e attraverso l’app del canale. Chi si trova all’estero e non vuol rinunciare alla diretta con telecronaca in italiano può invece affidarsi a una soluzione come NordVPN (oggi in forte sconto). Dove e quando si gioca? Nel nuovissimo impianto Stade Charles Konan Banny di Yamoussoukro, in Costa d’Avorio, con fischio d’inizio in programma per venerdì 19 gennaio alle 18:00.

Guarda in streaming dall’estero Senegal-Camerun

Si sfidano due delle nazionali più forti del continente, in un incontro valido per il gruppo C della competizione. Scendono in campo anche alcuni calciatori che, nelle loro squadre di club, militano in Serie A: si tratta di Dia della Salernitana e Anguissa del Napoli.

Dopo la prima gara, la classifica vede il Senegal in testa al girone con 3 punti, grazie alla netta vittoria per 3-0 all’esordio contro il Gambia. Il Camerun è invece fermo a 1 punto dopo il pareggio con la Guinea. Le due formazioni sono le favorite per il passaggio del turno.

Ecco i passaggi da seguire per vedere Senegal-Camerun e le altre partite della Coppa d’Africa dall’estero senza rinunciare alla telecronaca in italiano.

Aprire l’applicazione di NordVPN (oggi in offerta) sul dispositivo scelto per guardare la partita;

attivare la connessione a uno dei server italiano disponibili;

aprire il sito o l’applicazione di Sportitalia e iniziare la visione.

Grazie alla promozione in corso per il nuovo anno è possibile attivare l’abbonamento a NordVPN beneficiando di un forte risparmio: scegliendo il piano biennale si arriva fino al 67% di sconto, senza alcuna limitazione nelle funzionalità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.