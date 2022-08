Come vedere la serie A 2022: l'alternativa a DAZN se non funziona

Con la serie A 2022 ai nastri di partenza, sono tanti gli italiani che attendono impazienti le prime partite di campionato.

Nelle primissime partite dell’anno però, a causa di alcuni disguidi tecnici, in molti stanno cercando un’alternativa a DAZN. Ragionando nel contesto della legalità dunque, esistono reali piattaforme in grado di offrire tutto lo spettacolo della serie A?

A patto di non avere difficoltà a seguire una telecronaca in lingua straniera, in realtà vi sono offerte alquanto interessanti e conosciute da pochi nel nostro paese. fuboTV per esempio, è un servizio emergente nato nel 2015 in America.

Attraverso i canali canadesi di fuboTV è possibile vedere tutta la Serie A e la Coppa Italia con telecronaca in lingua inglese. Al di là del servizio, da sottoscrivere a pagamento, è però necessario adottare una VPN per ottenere un indirizzo IP del paese nordamericano.

DAZN non funziona? L’alternativa arriva dal Nordamerica

fuboTV è una piattaforma che, seppur prediliga gli sport americani, offre ampio spazio anche ad altre discipline, non ultima il calcio.

Questa è attiva negli USA, in Canada e in Spagna (dal 2018) e, avendo raggiunto il milione di abbonati nel novembre 2021, si preannuncia come un nome di cui sentiremo parlare molto nei prossimi anni.

Per poter accedere ai contenuti calcistici dunque, è necessario utilizzare l’intermediazione di una VPN. Quale scegliere per avere a disposizione uno streaming fluido e senza alcun tipo di problema? NordVPN, in tal senso, è una delle piattaforma più interessanti.

Stiamo parlando di una Virtual Private Network che, come pochi altri provider, è in grado di garantire un ottimo bilanciamento tra prestazioni, sicurezza e costi.

La possibilità di sottoscrivere un abbonamento con NordVPN, usufruendo della politica soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni, permette a chiunque di provare con mano le potenzialità di questo strumento.

