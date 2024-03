Come vedere The Voice Senior in streaming e all'estero

The Voice Senior, lo show dedicato ai cantanti over 60, va in onda su Rai 1 dal 2020. In streaming è disponibile invece su RaiPlay, sia per le puntate in diretta sia per rivederle in replica.

Dopo quattro stagioni, il programma di Rai 1 condotto da Antonella Clerici ha conquistato numerosi estimatori anche tra gli italiani residenti all’estero. Per loro, purtroppo, i contenuti di RaiPlay sono bloccati a causa delle restrizioni geografiche imposte dai provider di rete. Se esiste una soluzione? Sì: per vedere The Voice Senior in streaming dall’estero occorre scaricare l’app RaiPlay e attivare una VPN. Quest’ultimo è un servizio che permette di simulare una connessione dall’Italia, così da aggirare il blocco geografico e sbloccare la visione dei contenuti.

Come guardare The Voice Senior all’estero

La visione in streaming dall’estero di The Voice Senior richiede il download dell’app RaiPlay e l’attivazione di una VPN.

Al momento, il punto di riferimento del settore è NordVPN, la VPN migliore dal punto di vista della qualità streaming e della sicurezza.

Completata l'attivazione del servizio, scarica l'app NordVPN e seleziona un server VPN tra quelli disponibili in Italia, così da simulare una connessione dal nostro Paese.

Completata l’attivazione del servizio, scarica l’app NordVPN e seleziona un server VPN tra quelli disponibili in Italia, così da simulare una connessione dal nostro Paese.

In questo modo sbloccherai la visione di The Voice Senior e di tutti gli altri contenuti di RaiPlay (e delle altre piattaforme streaming a cui sei abbonato).

Ora non ti resta che aprire RaiPlay e selezionare il riquadro della diretta di Rai 1 o del programma condotto da Antonella Clerici.