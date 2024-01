Udinese-Lazio: formazioni e come vederla in streaming

Udinese-Lazio in campo domenica 7 gennaio alle ore 15:00 con possibilità di vederla in streaming su DAZN. Va in scena nella cornice dello stadio Friuli la giornata 19 della Serie A, l’ultima del girone di andata. Siamo al giro di boa. Lasciato alle spalle il periodo delle festività, si torna a fare sul serio in campionato, da qui in poi non ci sarà più margine d’errore.

Serie A: guarda Udinese-Lazio in streaming

Le due squadre stanno attraversando un momento non esattamente tranquillo, complici gli ultimi risultati poco convincenti. Entrambe navigano in zone della classifica non ritenute all’altezza delle loro aspettative di inizio stagione: i padroni di casa, quindicesimi a 17 punti, danzano pericolosamente sull’orlo della zona retrocessione, mentre gli ospiti sono lontani dalle posizioni di testa per l’accesso diretto alla prossima edizione delle coppe europee, noni a 27 punti.

I tifosi che si stanno chiedendo dove e come vedere la partita in streaming possono puntare dritti alla diretta esclusiva trasmessa su DAZN. Ad accompagnarli è la telecronaca di Riccardo Mancini, affiancato da Dario Marcolin per il commento tecnico.

Ci sono ben pochi dubbi in merito alle scelte iniziali dei due allenatori, Cioffi e Sarri, chiamati ad approcciare la gara nel migliore dei modi con l’obiettivo di allungare le mani sui tre punti in palio. Diamo uno guardo alle probabili formazioni schierate dal primo minuto.

Udinese (3-5-1-1): Okoye; Ferreira, Perez, Kristensen; Ebosele, Payero, Lovric, Walace, Kamara; Pereyra; Lucca;

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Kamada; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni.

Nonostante il fattore campo, il pronostico è tutto dalla parte dei biancocelesti, che partono nettamente favoriti.

Grazie all'abbonamento a DAZN puoi goderti la Serie A con la comodità dello streaming.

