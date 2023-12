Verona-Lazio: formazioni e dove vederla in streaming

Verona-Lazio è la sfida del sabato pomeriggio (9 dicembre alle ore 15:00) per la giornata 15 di Serie A. Trasmessa in diretta su DAZN, va in scena nella cornice dello stadio Bentegodi. Inizia la seconda parte del girone di andata, per un campionato che ha fin qui riservato ben poche soddisfazioni ai tifosi di entrambe le squadre.

Probabili formazioni e streaming di Verona-Lazio

Pochi dubbi per i due allenatori, Baroni e Sarri, nella scelta degli undici titolari. Quest’ultimo può contare sui rientri di Casale e Zaccagni, che dovrebbero però partire dalla panchina ed eventualmente subentrare in corsa. Diamo uno sguardo alle probabili formazioni in campo dal primo minuto e ai rispettivi moduli.

Verona (4-3-3): Montipò, Faraoni, Coppola, Amione, Terracciano, Folorunsho, Hongla, Duda, Ngonge, Djuric, Lazovic;

Lazio (4-3-3): Provedel, Lazzari, Patric, Gila, Marusic, Guendouzi, Rovella, Kamada, Felipe Anderson, Immobile, Pedro.

Ecco la risposta a chi si sta chiedendo come vedere la partita in streaming: è in diretta esclusiva su DAZN con la telecronaca di Ricky Buscaglia e il commento tecnico di Fabio Bazzani.

La situazione in classifica inizia a essere preoccupante per i gialloblu, invischiati nella zona retrocessione al diciottesimo posto (il terzultimo) con 10 punti, gli stessi del Cagliari che li segue. I biancocelesti sono invece noni a quota 20, a pari merito con l’Atalanta davanti a loro.

Il pronostico è a favore degli ospiti, ma il fattore campo e la necessità di considerare anche l’impegno in Champions della prossima settimana, contro l’Atletico Madrid, potrebbero fare la differenza.

