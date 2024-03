Come vedere Voci notturne in streaming dall'estero

In onda su Rai 1 dal 24 settembre al 15 ottobre 1995, Voci notturne è stata una serie cult della seconda metà degli anni Novanta. Diretto da Fabrizio Laurenti e scritto da Pupi Avati, racconta le indagini della polizia di Roma e quelle di un detective privato sul caso di un ragazzo rinvenuto senza vita nelle acque del Tevere. Al momento è disponibile in streaming su RaiPlay, la piattaforma online della Rai.

Purtroppo non si può dire lo stesso per l’estero, dal momento che al di fuori dei confini italiani i contenuti di RaiPlay vengono bloccati a causa delle restrizioni geografiche. Se vuoi vedere Voci notturne in streaming dall’estero occorre scaricare l’app RaiPlay e attivare una VPN, il servizio che permette di superare il blocco geografico simulando una connessione dall’Italia. Tra i servizi migliori segnaliamo NordVPN, punto di riferimento nel settore per esperienza streaming e funzionalità per la sicurezza.

Voci notturne: come vedere la serie tv in streaming su Rai Play dall’estero

La visione in streaming dall’estero di Voci notturne richiede il download dell’app RaiPlay e l’attivazione di una VPN. L’applicazione RaiPlay è disponibile gratis su Google Play Store e App Store. Per quanto riguarda invece la VPN, segnaliamo la promozione in corso del piano di due anni di NordVPN, in offerta a 3,69 euro al mese anziché 8,29 euro.

Una volta completata la sottoscrizione dell’offerta, scarica l’app NordVPN sul dispositivo dove intendi guardare Voci notturne, dopodiché effettua l’accesso con le credenziali dell’account da poco registrato. Il passaggio successivo prevede la connessione a un server posizionato in Italia, in modo da simulare una connessione dal nostro Paese e sbloccare così i contenuti non solo di RaiPlay ma anche di tutte le altre piattaforme streaming.

Ora non rimane che aprire l’app RaiPlay, selezionare il riquadro dedicato alla serie tv cult scritta da Pupi Avati e godersi la visione degli episodi. Anche dall’estero.