Come vedere Wimbledon in diretta esclusiva

Wimbledon 2023: il programma completo delle gare

Grazie a Sky Sport o NOW TV hai la possibilità di vedere tutte le gare di Wimbledon 2023. Il calendario è fitto, perciò prendi nota di ogni singolo incontro per non perdertene nemmeno uno se sei un appassionato del grande tennis. Vediamo insieme quindi la programmazione delle gare, ricordandoti anche che verranno trasmesse in diretta su BBC iPlayer, il servizio di streaming live e on demand della BBC. Ecco il calendario delle gare:

lunedì 3 luglio 2023

12:00 Primi turni maschili e femminili

12:00 Primi turni maschili e femminili

12:00 Secondi turni maschili e femminili

12:00 Secondi turni maschili e femminili

12:00 Terzi turni maschili e femminili

12:00 Terzi turni maschili e femminili

12:00 Ottavi di finale maschili e femminili

12:00 Ottavi di finale maschili e femminili

14:00 Quarti di finale maschili e femminili

14:00 Quarti di finale maschili e femminili

14:00 Semifinali femminili

14:00 Semifinali maschili

15:00 Finale femminile

15:00 Finale maschile

