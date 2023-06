Ecco il trucco per vedere la BBC dall'Italia in streaming

Tra i tanti servizi appetibili per chi ama l’intrattenimento internazionale c’è la BBC che con iPlayer offre una piattaforma completa per godersi in streaming tutti i contenuti esclusivi offerti dall’emittente. Purtroppo però questo servizio è disponibile solo dal Regno Unito. Esiste però un trucco per potervi accedere senza problemi né limiti anche dall’Italia in modo semplice e veloce. Installa subito NordVPN sui tuoi dispositivi.

Grazie a questa VPN speciale ottieni un potente strumento in grado di aggirare i blocchi regionali anche delle piattaforme più toste come questa. Il segreto di NordVPN sono i suoi server di proprietà che vengono aggiornati costantemente per assicurare ai propri utenti un libero accesso a tutti i contenuti disponibili sul web senza limiti né georestrizioni.

I Server NordVPN sono oltre 5700 posizionati in 61 Paesi di tutto il mondo. Questo è garanzia di qualità e sicurezza, oltre che di affidabilità e potere. Scegliere questa VPN per collegarsi a BBC iPlayer anche dall’Italia è l’unica mossa giusta che garantisce un alto livello di successo. Perciò affidati a chi da anni rende più sicuro il web proteggendo la tua privacy e garantendoti libero accesso senza censure.

BBC iPlayer: accedi dall’Italia con NordVPN

Ti basterà avere attiva NordVPN sui tuoi dispositivi per accedere ai contenuti di BBC iPlayer dall’Italia. Installa l’app ufficiale di questa VPN e accedi alla sezione server per selezionarne uno posizionato nel Regno Unito. Cerca quello che offre anche le migliori prestazioni in termini di streaming senza buffering e stabilità di connessione dati per un flusso dati libero da disconnessioni e rallentamenti.

Una volta connesso il dispositivo a questo server VPN allora puoi accedere all’app di streaming live e on demand solitamente disponibile solo nel Regno Unito. Il vantaggio di NordVPN è che, stando comodamente a casa tua, puoi goderti tutti i contenuti che vuoi modificando solo la tua posizione virtuale in totale sicurezza e privacy, senza pericoli.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.