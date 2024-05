ExpressVPN: 12 mesi + 3 mesi gratuiti in sconto del 49%

ExpressVPN è un servizio che puoi usare in qualsiasi tipologia di dispositivo per proteggere i tuoi dati di navigazione nelle reti private e pubbliche. Scegli qualsiasi posizione in Italia o all’estero da cui collegarti e naviga senza limiti geografici tra i contenuti multimediali, senza rinunciare alla velocità! L’ultima offerta ti permette di farlo per 12 mesi e ulteriori 3 mesi in omaggio gratuiti, a soli 6,40€ grazie allo sconto del 49% sul piano.

ExpressVPN: cosa include il piano da un anno

ExpressVPN offre una connessione ultraveloce e banda illimitata. Che tu stia navigando, giocando o guardando in streaming, non dovrai preoccuparti di rallentamenti. In questo modo sei protetto senza rinunciare per forza di cose alle prestazioni.

Come molti servizi, utilizza la crittografia AES 256-bit, uno degli standard più all’avanguardia, diffusi e affidabili. Inoltre fa uso di Lightway: un protocollo proprietario più veloce di quelli più diffusi, come OpenVPN e IKEv2, che impedisce l’interruzione della connessione VPN quando cambi rete, passando allo stato inattivo fin quando non ti riconnetti. Inoltre è la prima a includere tecnologie di protezione post-quantistiche, con cui sei praticamente in una botte di ferro.

ExpressVPN è compatibile con tutti gli ecosistemi, tra cui Windows, Mac, Linux, Android e iOS, nonché con dispositivi come PC, smartphone, tablet ma anche router. A ciò si aggiungono naturalmente anche i browser Chrome, Edge e Firefox.

È facile da usare, ti basta:

Registrarti su ExpressVPN accedendo alla pagina degli ordini e scegliendo il piano in sconto del 49% . Hai a disposizione una garanzia di rimborso entro 30 giorni.

su ExpressVPN accedendo alla pagina degli ordini e scegliendo il piano . Hai a disposizione una garanzia di rimborso entro 30 giorni. Scaricare l’app : verrai invitato a scaricare immediatamente il client o l’app per smartphone, in base al dispositivo in uso.

: verrai invitato a scaricare immediatamente il client o l’app per smartphone, in base al dispositivo in uso. Connettiti a un server VPN: eseguita l’installazione, premi il pulsante “On” per connetterti subito alla migliore posizione per la tua connessione o scegli una posizione in tutto il mondo.

Approfittane ora e abbonati a un servizio con uno sconto esclusivo e con assistenza attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per qualsiasi necessità.