CyberGhostVPN: naviga in anonimato con l'82% di sconto

Se sei alla ricerca di una VPN per proteggere la tua navigazione da occhi indiscreti, allora è il momento ideale per abbonarsi a CyberGhostVPN e approfittare dello sconto dell’82% sul piano da 2 anni, che a soli 2,19€ ti regala anche 2 mesi aggiuntivi in omaggio! Scopriamo perché conviene.

CyberGhostVPN: 2 anni + 2 mesi a soli 2,19€

CyberGhostVPN è il servizio che ti permette di rimanere anonimo in rete e proteggere sempre le tue informazioni personali. Questo perché, oltre a cifrare tutti i dati con cifratura AES 256-bit e standard all’avanguardia, non registra alcuna tipologia di dato che riguarda il tuo utilizzo. Indirizzi IP, siti visitati, cronologia, accessi al server e altre informazioni strettamente personali rimarranno assolutamente private e mai memorizzate da nessuna parte.

L’ampia rete composta da numerosi server, presenti in tutto il mondo (oltre 9200 in 125 posizioni distribuite in 100 paesi), ti consente di avere velocità elevate ovunque tu decida di collegarti e con qualsiasi indirizzo IP tu abbia scelto. Puoi sfruttare questo vantaggio per vedere, senza limiti geografici, i tuoi film in streaming preferiti risparmiandoti qualsivoglia fastidioso rallentamento o buffering.

Inoltre, CyberGhostVPN sta implementando anche nuovi server in grado di garantire una banda fino a 10Gbps in oltre 30 paesi, con altri in arrivo. Potrai quindi godere di connessioni veloci e stabili per lo streaming, il download di torrent e la navigazione su più indirizzi IP.

L’interfaccia è intuitiva e facile da usare. Dopo l’installazione del client o dell’app su smartphone, non devi far altro che premere il tasto “power” di grandi dimensioni per collegarti. Puoi anche personalizzare le impostazioni della privacy e della sicurezza come meglio credi, per impostare le regole per quanto riguarda lo split tunneling e il kill switch.

Se ti serve aiuto, il supporto via chat in tempo reale di CyberGhostVPN è disponibile tutte le ore e tutti i giorni della settimana, con risposte rapide in diverse lingue.

Se non sei soddisfatto, puoi richiedere il rimborso di CyberGhostVPN entro 45 giorni.