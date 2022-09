Commissioni su prelievi e acquisti: con chi non pagarle

Il passaggio dal contante ai pagamenti digitali avanza imperterrito. Una tendenza che si è ulteriormente rafforzata durante la pandemia. E le commissioni su prelievi e acquisti?

Ma facciamo prima un po’ di chiarezza. La questione delle commissioni è senza dubbio importante, ma per il cliente finale è poco chiara. Da un lato abbiamo quelle a suo carico, dall’altro quelle a carico dell’esercente.

Per quanto riguarda le commissioni a carico dell’utente, sono quelle chi si pagano per prelevare da uno sportello diverso dall’istituto bancario che ha rilasciato la carta di debito o credito.

Prelevando da altro sportello, di solito si paga una commissione di 1,50 o 2,00 euro, mentre per pagamenti elettronici non sono previsti, a meno di diversa disposizione contrattuale.

Invece, i sistemi di pagamento con carta, per loro stessa natura, sono quasi interamente a carico degli esercenti, che finanziano la maggior parte del modello attraverso le commissioni.

Il prezzo indicato dall’esercente (il prezzo per l’utente finale) comprende in realtà i costi impliciti nello strumento di pagamento (questo vale anche per il contante, che ha comunque dei costi).

Commissioni su prelievi e acquisti: con chi non si pagano

Nel caso dei pagamenti elettronici, ogni transazione effettuata con una carta di pagamento comporta una commissione nota come Merchant Service Charge (MSC), la cui parte principale è la Multilateral Interchange Fee (MIF) pagata dal sistema di pagamento all’emittente.

Essendo il risultato di un accordo tra le parti coinvolte, può variare notevolmente nei diversi mercati, oltre che diversificarsi per tipologia di carta.

