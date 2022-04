Commodore 65: il prototipo all'asta su eBay

Tutti conoscono il leggendario Commodore 64 (molti hanno avuto la fortuna di possederlo), ma quanti sanno del Commodore 65? Realizzata tra il 1990 e il 1991, si tratta di una versione migliorata del predecessore e con funzionalità ispirate a quelle della linea Amiga. Non fu mai commercializzata, rimase ferma allo stato di prototipo. Un’unità perfettamente funzionante è spuntata su eBay.

L’asta su eBay per il Commodore 65 (C64DX)

Neanche a dirlo, l’asta si è ben presto trasformata in un’occasione ghiotta per i collezionisti. Per l’occasione, il venditore ha addirittura realizzato un filmato promozionale. Disclaimer: contiene qualche immagine hot (in senso letterale), meglio evitare di aprirlo alla scrivania dell’ufficio.

I rilanci degli interessati hanno già portato le offerte oltre i 25.600 euro. Il C65 in questione si trova a Fürstenfeldbruck, città tedesca della Baviera. Include il monitor 1084S.

Questa particolare unità è ancora più rara. Gli stampi in plastica non sono ruvidi, dunque l’involucro ha un aspetto lucido. Mancano le etichette Power e Drive … Questo C67 riporta la scritta #27.

Il Commodore 65, conosciuto anche come C64DX, realizzato tra il 1990 e il 1991, ma mai commercializzato (fonte: Wikimedia)

Dal punto di vista delle specifiche tecniche, il Commodore 65, noto anche come C64DX integra un processore CSG 4510 da 3,54 MHz (la velocità è triplicata rispetto al C64), 128 kB di RAM (espandibile fino a 1 MB) e di ROM, una tastiera con lettore di floppy da 3,5 pollici e un output video in grado di gestire fino a 256 colori (da una tavolozza di 4.096) con risoluzioni fino a 1280×400 pixel.

Forse non tutti ne sono a conoscenza, ma a metà del decennio scorso il marchio Commodore ha fatto il suo esordio (senza successo) anche nel popolato segmento smartphone. L’iniziativa risale al 2015 ed è tutta italiana. Più di recente è stata lanciata l’edizione Mini del computer, con joystick e 64 giochi inclusi, strizzando l’occhio agli appassionati di retrogaming.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.