 Compra A Modo Mio Jolie Evo a prezzo speciale, ti regalano 64 capsule
Lavazza A Modo Mio Jolie Evo è la macchinetta per caffè ideale sia a casa che in ufficio: dimensioni piccole ma espresso come al bar.
Lavazza A Modo Mio Jolie Evo è la macchinetta per caffè ideale sia a casa che in ufficio: dimensioni piccole ma espresso come al bar.

Non solo la macchinetta per il caffè ma anche la scorta del tuo caffè preferito. Succede questo se decidi di acquistare la straordinaria Lavazza A Modo Mio Jolie Evo. Una delle più vendute di sempre grazie al suo design compatto e alla sua maestria nel replicare l’esperienza da bar. Con la festa delle offerte Prime, il prezzo scende del 16% e tu la metti in carrello a soli 79,90 euro anziché 94,90 euro. Sai cosa c’è di bello? Ti vengono offerte anche 64 capsule da provare subito.

Lavazza A Modo Mio Jolie Evo è una delle macchinette più comode. La puoi mettere ovunque perché occupa davvero poco spazio ma, allo stesso tempo, rende ogni tazzina di caffè così buona da non lasciare dubbi. Sia in casa che in ufficio si rivela la toccasana in pausa pranzo o al mattino. Il modello in questione è disponibile in colorazione Rosso, Bianco, Nero e Verde quindi scegli il tuo preferito e portalo a casa. Ma veniamo al dunque, come funziona? La macchina usa il sistema a capsule per dare vita non solo ad espresso ma anche a bibite sia lunghe che corte che trovi di marchi compatibili. Lo standard sfruttato è proprio quello collaudato da Lavazza, il quale ti permette di ottenere il massimo dell’aroma ad ogni estrazione.

Lavazza A Modo Mio Jolie Evo, Macchina per Caffè Realizzata con 36% di Plastica Riciclata, Macchina Espresso con 64 Capsule Lavazza A Modo Mio Crema e Gusto Classico Incluse, Rossa

79,90 94,90€ -15,81%
Con un serbatoio dell’acqua da 0,6L, la capienza è più che esaustiva per un giorno intero di erogazioni. Altre caratteristiche da non sottovalutare sono il contenitore che raccoglie le capsule esauste e le nasconde alla vista e, naturalmente, il bottone Stop & Go. Ebbene sì, nulla di più semplice da utilizzare visto che hai a disposizione un singolo bottone che ti serve per accendere la macchina, avviare l’erogazione e fermarla quando ha soddisfatto i tuoi gusti. Per quanto riguarda, infine, le capsule che ti vengono fornite, sono 64 pezzi della linea A modo Mio Crema e Gusto Classico. 

Non perdere la festa delle offerte su Prime e soprattutto la tua Lavazza A Modo Mio Jolie Evo, comprala con soli 79,90 euro invece di 94,90 euro con lo sconto del 16%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 7 ott 2025

Paola Carioti
Pubblicato il
7 ott 2025
