Compra i migliori giochi PlayStation da divano a prezzi ridicoli su Eneba!

Con la connessione Internet disponibile quasi ovunque, il gioco cooperativo locale è passato in secondo piano. Diventa sempre più difficile trovare videogiochi adatti ad un'epica serata con amici o familiari. Niente panico, abbiamo un elenco contenente alcuni dei migliori titoli, cosiddetti “da divano” che potrai giocare sulla tua fidata PlayStation insieme ai tuoi amici.

Sappiamo che Sony ha una politica piuttosto chiusa riguardo alla vendita dei suoi giochi, ma Eneba.com, il marketplace sulla bocca di tutti i videogiocatori, ha una soluzione! Ci sono una varietà di buoni regalo PlayStation, Abbonamenti a PS Plus e al PS Now. Paga meno del valore del buono per risparmiare sui tuoi prossimi acquisti nel PS Store.

Ricarica il tuo portafoglio PSN e tuffati nei giochi cooperativi locali per trascorrere una serata romantica con la tua dolce metà, oppure organizza un epico torneo con i tuoi amici o la tua famiglia. Dai un'occhiata a cosa puoi giocare!

Giochi di sport

I primissimi videogiochi sviluppati furono giochi sportivi: Tennis for Two e Pong, decenni dopo. Lo sport è diventato il genere principale tra i drogati di adrenalina e gli appassionati di sport. I giochi sportivi sono perfetti per un'emozionante serata condita da urla e adrenalina. La selezione è ampia con il franchise FIFA (calcio), NBA 2K (basket), NFL Madden (football americano), le arti marziali miste con UFC, NHL per l'hockey e molti altri.

Giochi picchiaduro

I giochi picchiaduro sono diventati popolari con l'apertura degli Arcade, dove i bambini spendevano la loro paghetta per riunirsi intorno al cabinato. Le console domestiche hanno portato i giochi picchiaduro nei nostri salotti e con il passare del decennio sono cresciuti in scala e creatività. I giochi picchiaduro sono perfetti per organizzare un appassionato torneo, con il brutale Mortal Kombat, il supereroe decaduto Injustice, il classico per PlayStation Tekken, l'esilarante Gang Beasts, il famoso Street Fighter, Dragon Ball FighterZ o Guilty Gear.

Giochi in famiglia

I giochi sportivi richiedono tempo per essere padroneggiati e i picchiaduro potrebbero essere troppo violenti per i bambini. Ecco un paio di giochi non violenti adatti ai più piccoli. Mostra le tue mosse e lancia una competizione in famiglia con Just Dance, risolvi enigmi in Sackboy: A Big Adventure, Unravel Two o Rayman Legends. Crash Team Racing Nitro-Fueled soddisferà la sete di velocità e i giochi Lego ti trasporteranno in universi diversi: ce ne sono molti tra cui scegliere, a partire da HarryPotter, i supereroi Marvel/DC o Star Wars.

Giochi cooperativi per due giocatori

Metti alla prova le tue abilità cooperative con Overcooked! Se per caso ti imbatti in una rissa, il gioco di Hazelight Studios ricucerà i legami spezzati con un sincero It Takes Two. Esercitati a trasferirti nel tuo nuovo appartamento nel simulatore di traslochi – Moving Out, sfida il diavolo in persona nella modalità cooperativa di Diablo III o decidi il destino degli adolescenti in un dramma horror interattivo chiamato Until Dawn.

Fai una partita con i tuoi amici

Prendi un amico e tuffati nella follia che è il franchise di Borderlands. Il gioco può essere finito da solo, ma è stato chiaramente progettato per essere giocato in cooperativa. Esplora il pianeta di Pandora. Il franchise di Borderlands è pazzesco e piuttosto avvincente. Raduna un gruppo di fratelli e tuffati direttamente nel blockbuster 2D a scorrimento laterale degli anni '80 con Broforce! Riconoscerai subito le famose star del cinema – da Terminator, Die Hard, James Bond, Ellen Ripley, The Bride allo stesso Bruce Lee – Broforce è una follia assoluta.

Sebbene abbiamo dato i suggerimenti in base ai generi, la maggior parte dei giochi può essere giocata da solo o con gli amici poiché molti di essi supportano la modalità cooperativa da 2 a 4 giocatori. Solo tu stesso sai quali tipi di giochi ti piacciono di più. Ricarica il tuo portafoglio PSN e comincia a giocare!

Sfrutta i vantaggi del PS Plus e del PS Now

Preferisci giocare online? Compra un abbonamento al PS Plus a un prezzo ridicolo o rinnova quello esistente. Ottieni l'accesso al gioco online, al salvataggio su cloud e ai 2-4 giochi mensili gratuiti. Concediti la vasta libreria di giochi PlayStation con un abbonamento PS Now, dove troverai alcuni dei titoli sopra menzionati e molti altri titoli AAA e indie.

Diffondi la gioia!

Ehi, per tutte le tue esigenze PlayStation, inizia a fare acquisti su Eneba! Rinnova i tuoi abbonamenti, prova il PS Now o ricarica il tuo portafoglio con buoni regalo PSN a prezzi ridicoli.