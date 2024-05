Compressore aria portatile Xiaomi per gonfiare pneumatici, ruote e ALTRO

Non sai mai quando potrebbe servirti e, siccome sta arrivando l’estate, torna anche più utile del solito. Questo compressore d’aria portatile di Xiaomi è un gioiellino di cui non fare mai a meno. Tienilo direttamente nel tuo zaino o nel cruscotto dell’auto per poterlo usare quando meno te lo aspetti.

Pneumatici, ruote, gonfiabili, materassini: non ha freni.

Compressore aria portatile Xiaomi: come dirgli di no

È uno dei prodotti più acquistati di Xiaomi e c’è ben poco da immaginare in termini di motivazioni. Il compressore d’aria portatile è un dispositivo a cui pochi pensano ma quando lo scopri, non ne fai mai più a meno. Oltre a poter essere utile in casi di emergenza, con la sue dimensioni compatte occupa zero spazio e torna utile anche in occasioni quotidiane.

Metti il gonfiare un materasso per far dormire gli amici o gli ospiti. Andare al mare e avere palloni, materassini, ciambelle e piscinette… Non invidio i tuoi polmoni!

Da usare è semplicissimo visto che ha un display LED e varie modalità che sono già impostate. Auto? Seleziona quella per gli pneumatici. Bici? Usa quelle per le ruote e così via. Con una potenza di 150PSI impiega pochissimo tempo ed hai risultati garantiti.

Non ti preoccupare della carica perché ne ha davvero tanta, in linea di massima una ti basta per gonfiare 10 pneumatici alla volta. Quando si scarica, lo metti a ricaricare e via.

C’è anche una luce LED che non guasta mai in casi di problemi notturni!

Collegati al volo su Amazon dove il tuo compressore d'aria portatile firmato Xiaomi lo porti a casa a soli 53,99€.

