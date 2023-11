Compressore d'aria portatile UGREEN: MEGA sconto del 30%

Hai mai vissuto l’esperienza stressante di un pneumatico sgonfio in mezzo alla strada o il fastidio di dover gonfiare palloni o pneumatici della tua bicicletta? Con il compressore d’aria portatile della UGREEN, questi problemi sono ormai un ricordo del passato. E oggi hai la possibilità di ottenerlo su Amazon con un esclusivo coupon sconto del 30%. Apprfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di soli 55,99 euro.

Compressore d’aria portatile UGREEN: le scorte a disposizione stanno andando a ruba

Questo potente compressore d’aria è dotato di un motore elettrico ad alte prestazioni da 74 W, che offre una pressione massima di 150 PSI e un flusso d’aria di 15 L/min. Ciò significa che può gonfiare un pneumatico per auto in soli 2 minuti, risparmiandoti tempo prezioso in situazioni di emergenza.

Grazie alla batteria integrata da 5000 mAh, questo compressore d’aria non richiede alcuna fonte di alimentazione esterna durante il lavoro. La velocità di gonfiaggio è due volte più veloce rispetto ai compressori tradizionali, consentendo tempi di gonfiaggio continui senza fili per un massimo di 12 pneumatici per auto.

Questo compressore mobile è estremamente versatile e può essere utilizzato per gonfiare pneumatici di auto, moto e biciclette, oltre che palloni e piccoli giochi acquatici. Con un peso di soli 487 g e le dimensioni di un telefono cellulare, è estremamente portatile e facile da trasportare ovunque tu vada.

Dotato di due display LCD digitali, questo compressore può rilevare automaticamente la pressione dell’aria corrente e spegnersi automaticamente quando viene raggiunto il valore impostato. Inoltre, la luce di emergenza a LED sul tettuccio rende facile gonfiare o cambiare i pneumatici anche in luoghi bui.

Con 4 modalità di gonfiaggio preimpostate (bici, moto, auto e palla) e la modalità manuale che ti consente di regolare la pressione da 3 a 150 psi, questo compressore soddisfa tutte le tue esigenze di gonfiaggio in modo facile e veloce.

Non lasciarti sfuggire questa opportunità. Acquista ora il compressore d’aria portatile della UGREEN su Amazon ad un prezzo speciale di soli 55,99 euro. Non perdere altro tempo, i coupon sconto a disposizione non sono infiniti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.