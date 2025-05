Computer lento? La soluzione è CCleaner, il tool che velocizza il PC

Risolvere i problemi di un computer lento è possibile ma richiede l’utilizzo degli strumenti giusti. Molto spesso, infatti, i rallentamenti sono legati a problemi di ottimizzazione, con un software che non riesce a sfruttare le capacità hardware della propria macchina.

La soluzione a questo tipo di problema, molto diffuso soprattutto tra i computer con qualche anno di troppo sulle spalle, è rappresentata da CCleaner Professional Plus. Si tratta di un tool multi-funzione che, agendo su più livelli, può ottimizzare il funzionamento del computer, garantendo una marcia in più.

Grazie alla promozione in corso e al codice sconto PUNTO è ora possibile attivare CCleaner Professional Plus con un costo ridotto del 46%. In questo modo, il servizio è disponibile con una spesa di 32,95 euro per un anno (la spesa effettiva è inferiore a 2,8 euro al mese). Non ci sono vincoli di rinnovo.

Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di CCleaner.

È il momento di puntare su CCleaner Professional Plus

Con CCleaner Professional Plus ci sono tutti gli strumenti giusti per ottimizzare e velocizzare il funzionamento di un computer lento. Il tool in questione, disponibile per PC Windows, include:

il sistema di ottimizzazione delle prestazioni e di controllo dell’integrità del PC

la funzione per la gestione degli aggiornamenti software

la possibilità di effettuare interventi di pulizia del sistema operativo, per sfruttare al massimo il proprio hardware

strumenti aggiuntivi come Speccy Professional, per ottenere informazioni avanzate sul computer e Recuva Professional, per recuperare file nascosti e cancellare in sicurezza i dati personali dal proprio dispositivo

Sfruttando la promo in corso e il codice PUNTO è ora possibile attivare CCleaner Professional Plus con un prezzo ridotto a 32,95 euro per un anno. Per accedere alla promo basta seguire il link qui di sotto. I nuovi utenti hanno a disposizione 30 giorni di garanzia di rimborso.