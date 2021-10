Computer più performante con Defencebyte Computer Optimizer: risparmia 16$ all'acquisto

Spesso i computer, soprattutto i più datati, vanno incontro a gravi rallentamenti che potrebbero compromettere l'esperienza utente. Defencebyte Computer Optimizer è un software all-in-one ricco di funzionalità che permettono di velocizzare il proprio computer con pochissimi click. Il programma, disponibile anche in versione prova gratuita, è in promozione al prezzo di 38,95 dollari invece di 54,95 dollari (un risparmio, quindi, di 16 dollari).

Defencebyte Computer Optimizer contiene diverse funzionalità. Facile ed intuitivo da configurare, è in grado di migliorare le prestazioni complessive di ogni computer (con sistema operativo Windows) grazie ad un sistema di scansione e ottimizzazione: pulisce e sistema il registro per liberare spazio sul disco, elimina file residui di disinstallazioni e file inutili, rimuove percorsi invalidi lasciati da programmi disinstallati e dlls condivisi non più esistenti. In più, Defencebyte Computer Optimizer può risolvere problemi di sistema che potrebbero rallentare le performance del dispositivo e tracciare quanta CPU viene consumata dai programmi in esecuzione.

La promessa è quella di un PC più stabile, più veloce all'accensione e con più spazio libero per archiviare i nostri file importanti, proteggendo al tempo stesso la privacy dell'utente cancellando i file temporanei che vengono conservati dai browser più diffusi. Defencebyte Computer Optimizer è in promozione al prezzo di 38,95 dollari: la licenza, dalla durata di un anno, supporta un solo dispositivo con sistema operativo Windows (da XP fino a 10, sia a 32bit che a 64bit).