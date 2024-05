Comunicare sicuro: come prevenire il 90% degli incidenti informatici

La sicurezza informatica diventa sempre più importante: in un mondo interconnesso, infatti, è fondamentale poter utilizzare Internet in qualsiasi luogo, per informarsi e, soprattutto, per comunicare con altre persone. Questo vale sia nell’uso privato che in ambito aziendale. A tutti i livelli, gli utenti devono oggi fare i conti con moltissime minacce, con cyber criminali che diventano, di giorno in giorno, più astuti e pericolosi.

Attualmente, circa il 90% degli incidenti informatici sono legati all’errore umano e, quindi, valutazioni sbagliate o alla scarsa conoscenza da parte degli utenti. Per questo motivo, è fondamentale prevenire questi errori andando a proteggere i propri dispositivi.

La protezione non può che avvenire adottando un sistema anti-virus con rilevazione e blocco delle minacce informatiche in tempo reale a cui è possibile abbinare anche una VPN, per crittografare il traffico dati e navigare in maggiore sicurezza.

Per proteggersi è possibile ricorrere, ad esempio, a Kaspersky Plus che include antivirus (con protezione anche per i pagamenti online) e VPN con un costo di 29,99 euro per un anno e possibilità di estendere la protezione fino a 5 dispositivi con 10 euro in più.

Incidenti informatici: il “problema” dell’errore umano

L’incapacità di riconoscere un attacco informatico o di reagire nel modo giusto, bloccando la minaccia prima che sia troppo tardi, è alla base della maggior parte degli attacchi informatici. È l’errore umano ad aprire le porte ai criminali informatici nel 90% degli attacchi (analisi Kaspersky – “The human factor in IT security”).

Si tratta di un vero e proprio “problema”: un computer, uno smartphone o un altro tipo di dispositivo ha oggi bisogno di adeguato sistema di protezione in grado di intervenire in tutte quelle situazioni in cui è l’utente umano a commettere un errore, installando software dannoso, cadendo in una trappola di phishing o non riconoscendo un altro tipo di minaccia informatica.

Il software di protezione diventa oggi un alleato chiave per gli utenti oltre che l’unica vera arma in grado di ostacolare gli attacchi dei cyber criminali, grazie soprattutto alla possibilità di intervenire in completa autonomia e in tempo reale.

Adottando un sistema come Kaspersky Plus, quindi, è possibile avere a disposizione un sistema efficace e sempre pronto all’azione, in grado di intervenire per bloccare qualsiasi software malevolo, in ogni contesto di utilizzo. Il sistema antivirus di Kaspersky, inoltre, si affianca alla VPN, per una navigazione sicura.

Kaspersky Plus è disponibile al prezzo scontato di 29,99 euro per un anno, con protezione estendibile fino a 3 dispositivi con 5 euro in più al mese oppure fino a 5 dispositivi con 10 euro in più al mese.