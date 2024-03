Con Apple Music hai tutte le canzoni che vuoi: provalo GRATIS

Apple Music è il servizio di musica in streaming con una libreria da oltre 100 milioni di brani e che trovi già disponibile sul tuo dispositivo con la mela morsicata: che si tratti di un iPhone, un iPad o un Mac. Hai l’occasione di provarlo gratis per 1 mese, o 6 mesi se hai acquistato un nuovo device Apple, e scoprire tutti i vantaggi di questa piattaforma.

Apple Music: 100 milioni di brani e tanta qualità al tuo servizio

Apple Music ti permette di ascoltare oltre 100 milioni di brani in streaming, scaricarli per averli anche offline e leggere i testi mentre le canzoni scorrono e scoprire nuovi artisti e generi grazie ai suggerimenti personalizzati e ad apposite playlist fatte su misura per te.

Il servizio è disponibile su vari dispositivi tra cui iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, altoparlanti HomePod e Apple TV 4K. Puoi anche ascoltare la tua musica preferita con CarPlay in macchina e, se non hai dispositivi Apple, la piattaforma è compatibile anche con Windows e Android, altoparlanti Sonos, Amazon Echo, Google Nest, smart TV e molti altri dispositivi, incluse console da gioco Xbox e PlayStation.

Come detto puoi provarlo gratis per 1 mese, mentre con l’acquisto di un device Apple puoi avere addirittura 6 mesi di abbonamento. In situazioni “normali”, invece, il costo è di 5,99 euro al mese per gli studenti universitari e di 10,99 euro per tutti gli altri. Puoi anche condividere l’abbonamento con altre persone con il piano Famiglia, disponibile a 16,99 euro al mese.