Con Apple Music la migliore musica dell'estate è alla portata di tutti

Apple Music, la piattaforma streaming musicale della casa di Cupertino, offre una prova gratuita di un mese ai nuovi iscritti, con accesso completo all’intero catalogo composto da oltre 100 milioni di brani e a tutte le principali funzionalità del servizio. Al termine del periodo di prova, il piano si rinnova a 10,99 euro al mese, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento, dunque anche prima del rinnovo automatico.

Grazie alla prova di un mese, gli utenti hanno la possibilità di ascoltare liberamente la migliore musica dell’estate, un’ottima opportunità quindi per tutti coloro che amano le canzoni e stanno per partire in vacanza.

Tutti i tormentoni estivi gratis per un mese con Apple Music

Il catalogo completo di Apple Music include tutti i tormentoni dell’estate di quest’anno, senza alcuna esclusione. Dell’elenco dei brani più ascoltati nell’ultima stagione estiva si annoverano Désolée di Anna, Maledetta rabbia di Blanco e Maschio di Annalisa, ma anche A me mi piace di Alfa e Manu Chao, Bottiglie Vuote dei Pinguini Tattici Nucleari con Max Pezzali, Depresso Fortunato del vincitore di Sanremo Olly insieme a Juli e Nonostante tutto nato dalla collaborazione tra Cesare Cremonini ed Elisa.

Tra le funzionalità più apprezzate dagli iscritti di Apple Music vi è Apple Music Sing, l’opzione che permette di visualizzare il testo delle canzoni in tempo reale durante la loro riproduzione. Con Apple Music Sing si possono dunque organizzare serate a tema karaoke insieme ai propri amici, o anche solo imparare a memoria più velocemente i propri brani preferiti.

Volendo, inoltre, è possibile estendere il periodo di prova da 1 a 3 mesi acquistando un nuovo dispositivo del marchio Apple, tra cui iPhone, MacBook, iPad, Apple Watch, AirPods e HomePod. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale dell’azienda statunitense.