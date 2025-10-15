Con Apple Music sarà come essere in una sala di registrazione

Apple Music è il servizio di musica in streaming che ti mette davvero al centro delle tue canzoni preferite. Con la combinazione tra audio Dolby Atmos e compressione audio lossless avrai una qualità mai sentita prima, con un suono che ti circonda da ogni parte e una definizione che ti farà sembrare di essere all’interno della sala di registrazione. Con un catalogo di oltre 100 milioni di brani puoi provarlo gratis per un mese.

Apple Music include tutte le ultime grandi uscite, con hit mondiali come il nuovo album di Taylor Swift e le canzoni più amate in Italia. Non mancano playlist tematiche, i podcast più famosi e la possibilità di trasformare il tuo dispositivo in un karaoke con Sing, la funzione che ti permette di regolare la voce principale e vedere il testo che scorre per cantare con i tuoi amici.

L’abbonamento, come detto, è gratuito per il primo mese con la possibilità di cancellarlo quando vuoi e poi di 10,99 euro al mese per il piano individuale e di 16,99 euro per il piano famiglia. Se sei studente, puoi acquistare il piano a soli 5,99 euro al mese e ricevere inoltre gratis un abbonamento Apple TV+.

