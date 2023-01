Con AtlasVPN blocchi anche i malware: due anni a 1,81 euro al mese

L’utilizzo di un ottimo servizio VPN è oggigiorno fondamentale per proteggere la propria privacy quando navighiamo online, specie se dobbiamo svolgere operazioni delicate come acquisti online e movimenti bancari. AtlasVPN, una delle più sicuri e veloci presenti sul mercato, può essere tua a soli 1,81 euro al mese per due anni se approfitti dell’offerta odierna.

AtlasVPN: navighi in anonimo e sei protetto anche dai malware

AtlasVPN funziona crittografando il traffico del web ad un livello superiore servendosi delle più comuni tecnologie di crittografia avanzata come AES-256, ChaCha20 e IPSec/IKEv2 e con tunnel realizzati con protocollo WireGuard.

Oltre a questo, è molto importante la protezione garantita dai malware perché questa VPN lavora per bloccare i siti web che presentano contenuti potenzialmente dannosi, come phishing, malware o portali web che diffondono virus.

In più, sempre parlando di sicurezza hai anche il monitoraggio delle violazioni dei dati: così puoi sapere se, per errore o per un furto, le tue informazioni personali sono state esposte online.

E poi hai tutto il resto: oltre 750 server VPN alla massima velocità per godere di una connessione stabile ovunque ti trovi, compatibilità con ogni genere di dispositivo e privacy garantita in ogni situazione.

Approfitta dunque dello sconto a te riservato per avere AtlasVPN a meno di 1,81 euro al mese per i prossimi due anni. In ogni caso, puoi contare sulla garanzia di rimborso fino a 30 giorni dalla data di acquisto. In pratica, lo provi e poi decidi.

