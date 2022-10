Con il Black Friday di AtlasVPN 85% di sconto e 6 mesi GRATIS

L’autunno è ormai nel vivo e, come d’abitudine per questo periodo dell’anno, cominciano a vedersi alcune interessanti proposte legate al Black Friday.

A partire da oggi, 25 ottobre, AtlasVPN ha lanciato una promozione che consente di ottenere una delle migliori VPN attualmente in circolazione con una riduzione del prezzo clamorosa.

Si parla infatti, dell’85% di sconto sul piano biennale: di fatto, è possibile ottenere tutta la protezione di questa piattaforma, spendendo solo 1,64 dollari al mese. Come se non bastasse, sempre con questo tipo di sottoscrizione, il provider ha deciso di regalare 6 mesi GRATIS di VPN in aggiunta ai 24 della sottoscrizione.

Di fatto, si tratta delle condizioni migliori a livello annuale per ottenere tutti i servigi di quella che è una delle VPN più apprezzate a livello mondiale.

Protezione, sicurezza e prestazioni elevate: tutto quello che può offrirti (a prezzo record) AtlasVPN

Per chi conosce un minimo il settore delle Virtual Private Network, AtlasVPN non sarà di certo un nome nuovo. Stiamo infatti parlando di un servizio affermato e consolidato nel settore, in grado di offrire performance di alto livello e adeguate precauzioni a livello di sicurezza informatica.

L’ottimizzazione per la riproduzione di contenuti in 4K, abbinata al protocollo WireGuard, offrono un rapporto tra performance e protezione difficilmente raggiunta da altre piattaforme di questo tipo. Il tutto viene gestito attraverso un’infrastruttura avanzata, costituita da più di 750 server ultra-veloci sparsi un po’ in tutto il mondo.

La possibilità di collegare un numero infinito di dispostivi alla VPN attraverso un singolo account è un altro vantaggio considerevole, così come lo è la flessibilità di AtlasVPN. Si parla, infatti, di app specifiche per ambiente Windows, macOS, Linux, Android, iOS e persino per le Android TV.

Il supporto, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, abbinata a un sistema adblocker integrato, rendono ancora più appetibile questa VPN.

