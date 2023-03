Con Cyberghost un biglietto aereo a Pasqua ti costa meno, ecco come

Da qualche giorno è arrivata la primavera. Molte persone hanno già provveduto da tempo ad acquistare un biglietto aereo a Pasqua per raggiungere la destinazione della loro mini vacanza.

Se ancora non l’hai fatto, aspetta e leggi questo articolo per sapere come risparmiare sul costo del biglietto.

I voli low-cost per il periodo pasquale non mancano di certo. Dove vorresti andare? In Europa oppure in un Paese extraeuropeo? Ti piace il clima mite oppure desideri passare la festa sulla neve?

Indipendentemente dai tuoi desideri vacanzieri, se usi una VPN puoi risparmiare sul volo a Pasqua. Ti starai chiedendo come è possibile. Beh, con Cyberghost si può fare.

Un biglietto aereo a Pasqua costa meno con Cyberghost

Forse sai o non sai che le compagnie aeree e i portali che gestiscono le prenotazioni modificano i costi dei voli basandosi sul luogo da cui l’utente si è collegato.

Con Cyberghost puoi risparmiare sul biglietto aereo a Pasqua modificando la tua provenienza virtuale. In che modo? Alternando tra diversi indirizzi IP per individuare il low-cost migliore.

Questa logica viene spesso sfruttata quanto gli utenti devono scegliere un servizio in streaming.

Cambiando l’indirizzo IP riescono ad avere un costo vantaggioso sull’abbonamento, accedendo anche a contenuti regionalmente bloccati in Italia.

Il lato privacy di Cyberghost poi è veramente eccezionale. L’algoritmo crittografico usato dalla VPN e la rigida politica NO-LOG la rendono alla pari di un antivirus di livello eccelso.

Questi vantaggi sopra menzionati trasformano un normale servizio VPN in uno ottimo come Cyberghost, che diventa conveniente anche per un altro motivo.

Accedendo al link qui sotto, potrai sfruttare l’attuale promo che prevede lo sconto dell’82%:

Sottoscrivendo il piano di abbonamento biennale, andrai a pagare ogni mese soltanto 2,19 euro e potrai sfruttare in grandi vantaggi che ti offre questa VPN, tra cui prenotare un volo al miglior prezzo possibile.

Inoltre, oltre allo sconto ci sono 3 mesi di abbonamento gratis e una garanzia di rimborso di 45 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.