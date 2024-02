Con ExpressVPN (49% di sconto) ti colleghi anche da server italiani

Una soluzione completa e affidabile per proteggere la tua attività online e navigare in modo privato? C’è ExpressVPN. Grazie all’offerta in corso, potrai ottenere il 49% di sconto sul piano annuale, pagando solamente 6,37 euro al mese anziché 12,37. In più, riceverai anche 3 mesi extra gratuiti.

Tra le migliori VPN in Italia? ExpressVPN

Attivare ExpressVPN e accedere alla promozione è semplicissimo. Basta un clic per sottoscrivere l’abbonamento e accedere a un mondo di sicurezza online. Dopodiché dovrai scaricare l’app più adatta al tuo dispositivo e infine scegliere un server VPN da cui desideri collegarti – in Italia o all’estero.

ExpressVPN, inoltre, si contraddistingue per i numerosi server italiani che ti consentiranno di proteggere la tua vera localizzazione, mantenendo però un’ottima velocità di connessione. A ciò si aggiungono larghezza di banda illimitata ad alta velocità e supporto clienti disponibile 24/7 per qualsiasi esigenza.

Con un solo abbonamento a ExpressVPN, avrai accesso a soluzioni software per tutti i dispositivi di casa tua, inclusi computer, telefoni, router e altro ancora. Inoltre, potrai usufruire delle estensioni VPN per i tuoi browser preferiti, garantendo una protezione completa durante la navigazione online.

Non sei soddisfatto da ExpressVPN? La piattaforma ti garantisce rimborso gratuito entro 30 giorni dall’acquisto. Non hai proprio nessun motivo per non scegliere ExpressVPN come tuo prossimo servizio VPN. Grazie alla promozione limitata in corso, ricevi uno sconto del 49% sul piano annuale e 3 mesi gratuiti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.