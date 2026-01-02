Con Google Pixel 9a fai TOMBOLA: anno nuovo, telefono nuovo (-34%)

Con l’anno nuovo è giunta l’ora di mettere una fine a tutto ciò che non funziona. Tra queste c’è anche il tuo smartphone? Cogli l’occasione per cambiarlo e fare tuo un modello sensazionale. Scegliendo Google Pixel 9a, hai tutto ciò che serve: un prodotto veloce, completo di ogni funzione e anche bello a vedersi. Vista la promozione su Amazon, non hai un minuto da perdere. Collegati al volo e compralo a soli 361€ con lo sconto del 34% che rende il prezzo un affare.

Google Pixel 9a è uno smartphone che lascia il segno. Bello, potente e soprattutto ideale per chi vuole spendere poco ma non sentirsi indietro con l’avanzamento tecnologico. Questo modello, nello specifico, include tutte le funzioni più rilevanti come AI che potenzia l’utilizzo quotidiano e un sistema di sicurezza avanzata che tutela la tua privacy. Ma, tornando a noi, il telefono firmato dal colosso di internet, è disponibile in colorazione Nero Ossidiana e con 128 GB di spazio al suo interno, così da stare belli comodi in termini di archiviazione.

Goditi applicazioni, streaming e gaming mobile sul display Actua da 6,3 pollici che brilla di luce ed ha colori così intensi da farti sentire come al cinema, anche se in più piccolo. Grazie agli 8 GB di RAM e al Chip Tensor G4, puoi fare di tutto e di più e, naturalmente, c’è il Google Play Store quindi scarichi la qualunque e non ti senti mai indietro con ciò che va di moda nel modo. Completano le caratteristiche già eccellenti:

una batteria che dura più di un giorno;

ricarica rapida con cavo;

ricaria wireless;

fotocamera posteriore doppia con registrazione di video 4K;

con registrazione di video 4K; fotocamera anteriore da 13MP.

Scopri un nuovo modo di goderti il tuo smartphone scegliendo Google Pixel 9a. Compralo in offerta su Amazon con sconto del 34% emettilo in carrello a soli 361€.