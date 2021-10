Con il Huawei Wi-Fi Router AX3 il Wi-Fi 6 costa meno del Wi-Fi 5

Raggiunge il minimo storico uno dei router più apprezzati per il suo rapporto qualità/prezzo. Stiamo parlando naturalmente del Huawei Wi-Fi Router AX3 dotato di connessione Wi-Fi 6 e prestazioni eccezionali, ad un prezzo semplicemente irrisorio oggi su Amazon.

Huawei Wi-Fi Router AX3: caratteristiche tecniche

Il design è uno degli aspetti caratterizzanti di questa periferica, minimale ed elegante pensato soprattutto per semplificarne il trasporto. Le 4 antenne esterne che garantiscono velocità e stabilità della rete sono ripiegabili e unite ad un profilo estremamente sottile. Questo consente di riporre comodamente il router nella borsa o zaino del computer, con un ingombro ridotto veramente all’osso. Naturalmente, però, il punto di forza del router riguarda le prestazioni. Questo sfrutta una connessione dual band Wi-Fi che garantisce una velocità massima di trasferimento di ben 3000Mbps. Uno degli aspetti più vantaggiosi rispetto al precedente standard è la capacità di supportare fino a 128 dispositivi contemporaneamente che, grazie alla tecnologia OFDMA, riduce i rallentamenti al minimo.

Ottimo il processore dual-core, fiore all’occhiello di Huawei. Il chip sfrutta la tecnologia esclusiva Wi-Fi 6 Plus, che abbinata ai dispositivi mobili Huawei garantisce una stabilità superiore e velocità fino al 60% migliorate. Questo grazie al supporto alla banda da 160MHz. Non manca inoltre il supporto a Huawei Share, che consente di abbinare i dispositivi semplicemente avvicinandoli. Presenti, infine, 3 porte Gigabit LAN insieme ad una porta WAN che permettono di collegare gli apparecchi tramite cavo ethernet, il che fornisce le massime prestazioni disponibili per la rete. Insomma, un dispositivo essenziale, semplice da usare, ideale sia a casa che in ufficio. Il router AX3 continua a rimanere in cima alla classifica tra i dispositivi più convenienti per accedere ai vantaggi offerti dalla nuova tecnologia Wi-Fi 6.

Grazie ad un notevole calo di prezzo, il router è acquistabile su Amazon a soli 39,89 euro, prezzo più basso mai registrato.