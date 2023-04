Con Incogni il furto d’identità online sparisce: ecco come

È difficile immaginare quante delle nostre informazioni personali vengono raccolte online ogni giorno a nostra insaputa, assottigliando sempre più il confine che ci separa dal furto d’identità.

I data broker sono i colpevoli di questa pratica invasiva e del rischio connesso, poiché raccolgono dati sulle nostre abitudini di navigazione e li vendono a società terze per pubblicità mirata.

Tuttavia, ci sono modi per proteggere la tua privacy e fare la scelta giusta per te. Si tratta di Incogni, uno strumento innovativo di Surfshark, che aiuta a salvaguardare i tuoi dati personali e a prevenire intrusioni indesiderate.

Sottoscrivendo un piano di abbonamento, Incogni richiede per tuo conto ai data broker di eliminare tutte le tue informazioni personali e di rimuoverle automaticamente da centinaia di database.

Ciò garantisce che le tue informazioni personali siano al sicuro, offrendoti tranquillità.

Con Incogni puoi difenderti da un possibile furto d’identità

I data broker raccolgono dati online da fonti pubbliche e li analizzano per creare profili su misura da vendere a terzi.

Questa pratica rappresenta una grave minaccia per la privacy degli utenti in quanto le informazioni possono essere utilizzate in modo improprio da attori malintenzionati per attività illegali, come il furto di identità.

Gli utenti di Incogni possono usufruire di una serie di vantaggi. Il protocollo automatizzato della piattaforma per l’eliminazione dei dati personali dalla rete fa risparmiare tempo, grazie alla sua capacità di inviare richieste regolari e ricorrenti.

Al contrario, l’elaborazione manuale delle singole richieste di rimozione dei dati potrebbe richiedere fino a 304 ore.

Inoltre, Incogni si impegna a rispettare le leggi sulla privacy dei dati, come il GDPR, e collabora con le agenzie di protezione dei consumatori per garantire la massima sicurezza della privacy dei propri utenti.

Per abbonarti a Incogni è molto semplice: basta cliccare sul link sottostante e inserire le tue informazioni personali:

Dopo la registrazione è possibile selezionare quali dettagli personali desideri rimuovere dai database del broker di dati.

Da lì, la piattaforma gestisce tutte le comunicazioni con i data broker e fornisce aggiornamenti regolari.

Sono disponibili due opzioni di abbonamento: mensile o annuale, con quest’ultima che offre uno sconto del 50%, che si traduce in 6,49 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.