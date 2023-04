Con Internxt file e foto al 100% sicuri ma accessibili sempre e ovunque

Ognuno di noi ha dei file di lavoro molto importanti, oppure foto personali a cui è particolarmente legato.

Esistono diversi modi per proteggere queste informazioni così importanti. C’è chi si affida a un hard disk esterno, chi a una penna USB o soluzioni simili. Questo tipo di supporti però, hanno dei notevoli limiti: sono soggetti a guasti tecnici, smarrimento e, potenzialmente, anche a furti.

Proprio per questi motivi, sempre più persone ricorrono all’utilizzo di spazi cloud. Anche in questo caso, però, può sorgere un problema: a meno di non affidarsi a servizi di altissima qualità, vi è il rischio di intromissione hacker.

Tanti provider di questo tipo, gratuiti o a pagamento, non offrono infatti le adeguate precauzioni lato sicurezza.

Saper scegliere il cloud giusto, dunque, può essere complicato.

Proteggi i tuoi file più preziosi in un luogo a cui puoi accedere solo tu

Internxt, per questo particolare tipo di utilizzo, si rivela una delle migliori risorse sul mercato.

Tale piattaforma infatti non memorizza alcun tipo di password dell’utente e consente allo stesso di avere il pieno controllo dei file che decide di conservare su cloud.

Gli stessi dati, frammentati e crittografati con la tecnica end-to-end, sono poi trattati attraverso il protocollo AES-256 zero-knowledge: di fatto, nessuno al di là del possessore dell’account può sapere quali dati sta conservando.

Il codice sorgente open source, disponibile su GitHub, abbinato al rispetto dei regolamenti GDPR, rende Internxt uno dei cloud più rispettosi della privacy.

Il tutto con velocità elevatissime dei server e con la possibilità di aprire un account e di effettuare il relativo pagamento in maniera del tutto anonima.

E per quanto riguarda i costi?

Il piano da 2 TB è attualmente disponibile con un’interessante promozione.

La stessa, prevede lo sconto dell’80% sulla sottoscrizione annuale. Di fatto, è possibile ottenere tutta la protezione di Internxt spendendo appena 21,58 euro.

