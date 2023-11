Con Kena Mobile chiamate illimitate e 130GB: il primo mese è gratis

Quale offerta mobile ti dà il massimo dei servizi al minor costo? Kena Mobile, l’operatore virtuale che ha già conquistato migliaia di clienti, ti presenta la sua promozione imperdibile: Kena 6,99 130GB Promo Plus. E le ragioni per cui dovresti considerare seriamente questa offerta sono molteplici.

Tutte le caratteristiche della tariffa Kena Mobile

Chiamare chi vuoi, quando vuoi, senza preoccuparti di minutaggi e costi aggiuntivi? Con Kena è possibile: l’offerta ti mette a disposizione minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili, oltre a 200 SMS verso tutti i mobili.

Se invece navighi spesso in rete, guardi video o semplicemente vuoi rimanere sempre connesso, Kena ti garantisce ben 130GB di internet 4G al mese. Inoltre, ci sono 7GB inclusi per navigare in Europa, ideali per i viaggiatori e per chi ha amici o parenti all’estero.

Dal 13 Settembre, attivando questa offerta, Kena ti regala il primo mese: ciò significa che puoi iniziare a beneficiare dei servizi Kena senza spendere nemmeno un centesimo. Quanto pagheresti per attivare la tua SIM con altre compagnie? Con Kena, il costo di attivazione è completamente gratuito, risparmiando così altri 4,99 euro.

Questa offerta è disponibile sia per chi attiva un nuovo numero Kena Mobile che per chi decide di portare il proprio numero da altri operatori come Iliad, Poste Mobile, Tiscali, e molti altri. Un’opportunità imperdibile per tutti. L’offerta ha un costo di 6,99 euro al mese, e si rinnova automaticamente nello stesso giorno in cui è stata attivata, a patto che il Credito Residuo della SIM sia sufficiente. Non ci sono contributi di attivazione né costi aggiuntivi per la SIM.

L’attivazione è semplicissima: ti basterà collegarti alla pagina della promozione Kena Mobile e selezionare l’apposito pulsante, poi seguire le istruzioni a schermo.

