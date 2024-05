iMac con Apple M3: sconto record su Amazon (-270€)

Grande occasione per mettere sulla scrivania il computer all-in-one della mela morsicata: su Amazon c’è uno sconto record per la versione da 256 GB dell’ultima generazione di iMac, quella potenziata dal chip Apple M3 progettato internamente. Approfittando dell’offerta ti garantisci un risparmio di ben 270 euro rispetto al listino ufficiale.

Sconto record per iMac (M3): -270€ su Amazon

Integra un display Retina 4,5K da 24 pollici che racchiude ogni componente hardware, a partire dal cuore pulsante con CPU 8-core, GPU 8-core e Neural Engine 16-core per le operazioni di intelligenza artificiale. Tra le altre specifiche tecniche trovano posto 8 GB di memoria unificata, la videocamera FaceTime HD a 1080p e una gamma di porte per la connettività. Il sistema operativo è ovviamente macOS, aggiornato all’ultima edizione Sonoma e con accesso garantito a tutti gli aggiornamenti che saranno pubblicati nei prossimi anni. Per altre informazioni consultare la scheda completa. Nell’immagine qui sotto è possibile osservare da vicino alcuni dettagli del design.

L’offerta di oggi, che applica uno sconto di 270 euro sull’iMac con Apple M3, nella versione da 256 GB e nella colorazione Rosa, ti permette di acquistarlo al prezzo finale di 1.359 euro invece di 1.629 euro come da listino. Il risparmio è consistente. La confezione include Magic Keyboard e Magic Mouse in tinta.

Per quanto riguarda vendita e spedizione, è possibile contare sull’affidabilità senza compromessi di Amazon, che propone inoltre la consegna gratuita (verificare le tempistiche nella descrizione sull’e-commerce) a chi decide di effettuare subito l’ordine. Non sappiamo fino a quando rimarrà disponibile la promozione, il consiglio per gli interessati è di approfittarne per non perdere l’affare.