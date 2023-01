Con McAfee Total Protection vai oltre il semplice antivirus e risparmi (-65€)

Potremmo definirla come la “soluzione finale” la proposta offerta da McAfee Total Protection la suite che ti garantisce non solo il pluripremiato antivirus, ma anche un pacchetto completo di strumenti pensati per la tua sicurezza e privacy online.

Tieniti forte perché la promozione è altrettanto interessante: acquistandola oggi puoi averla infatti con ben 65 euro di sconto e proteggi fino a 5 dispositivi con antivirus, navigazione web sicura e gestione password con VPN. Tutto incluso nel prezzo.

McAfee Total Protection: antivirus, gestione password e VPN all-in-one

McAfee Total Protection nasce dall’esigenza moderna di proteggere non solo il PC o il Mac, ma anche i dispositivi mobile iOS e Android. Il tutto con funzionalità online e offline basate sul cloud che ti permettono di tenere al sicuro i tuoi device anche quando sei in viaggio.

Con McAfee WebAdvisor hai la possibilità di prevenire gli attacchi hacker grazie ad avvisi in tempo reale su siti web, link e file pericolosi, mentre con la funzione di ottimizzazione del PC puoi lavorare più velocemente anche quando l’antivirus è in azione. In tal senso, sono interessanti le funzioni offerte da McAfee QuickClean che ti permette di recuperare spazio di archiviazione eliminando i file inutili.

E poi c’è il gestore password in cui puoi archiviare, completare automaticamente e generare parole chiave complesse per le tue credenziali così da non doverle ricordare ogni volta e a cui accedere da qualunque dispositivo desideri. Tra le altre cose, da non sottovalutare la VPN integrata che ti offre la chance di navigare in completo anonimato specie quando compi le operazioni più delicate, come acquisti online o home banking.

Lo sconto a te riservato per questo pacchetto di sicurezza completa è dunque clamoroso: risparmi ben 65 euro e inizi subito a proteggere tutti i tuoi dispositivi. In ogni caso, puoi contare sulla garanzia di rimborso a 30 giorni nel caso non fossi soddisfatti.

