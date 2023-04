Con meno di 10€, impari tutto ciò che c'è da sapere su WordPress

Creare un sito web professionale con WordPress non è mai stato più semplice di così. Con il corso di Ignacio Cruz, in offerta a soli 9,99 euro in via promozionale ancora per pochi giorni, potrai finalmente realizzare il sito web dei tuoi sogni senza dover diventare un programmatore esperto. Parti dai concetti base come la gestione del menu di amministrazione e la creazione di contenuti accattivanti, per poi addentrarti in ambiti più complessi – senza che tu debba programmare nulla. Anzi: capirai come sfruttare a tuoi favore i plugin fondamentali per ottenere un sito web stabile, veloce e dalle funzionalità personalizzate.

“Creazione di un sito professionale con WordPress”

Entra nel mondo di Ignacio Cruz e scopri il segreto del successo della sua carriera. In questo corso, imparerai tutto ciò che c’è da sapere su WordPress e le sue funzionalità, partendo dall’allestimento di un ambiente di staging fino alla gestione del pannello di amministrazione. Ignacio ti guiderà passo dopo passo nell’installazione di WordPress sul tuo computer e nella configurazione dell’aspetto visivo del sito con un tema che rispecchia il tuo stile.

Scoprirai inoltre la funzione dei plugin e imparerai come posizionare e gestire correttamente i widget, creare un menu di navigazione e gestire gli utenti con i loro diversi ruoli. Non preoccuparti se sei ancora confuso riguardo all’aggiornamento editor di post e pagine di WordPress, perché questo corso ti illustrerà tutto sulle modifiche recentemente effettuate.

Una volta acquisite le basi di WordPress, sarai in grado di trasformare il tuo blog in un CMS avanzato senza conoscenze di programmazione, grazie alla vasta gamma di plugin a tua disposizione. Potrai personalizzare i font, adattare le dimensioni delle immagini, creare formulari e social network, migliorare le prestazioni e la sicurezza del sito e ottimizzare il posizionamento sui motori di ricerca. Inoltre, scoprirai Jetpack, un plugin che semplificherà notevolmente la tua vita da utente di WordPress, e le sue molteplici funzionalità. Una volta completato il sito, Ignacio ti insegnerà come selezionare un hosting adatto e trasferire il tuo sito nella fase di produzione.

Un corso adatto a chiunque, principianti ed esperti

Lo scopo del corso è quello di permetterti di sfruttare al massimo gli strumenti gratuiti di WordPress.org, scaricabili facilmente e personalizzabili in base alle tue esigenze. Per questo motivo è rivolto a chiunque, sia a principianti che vogliono semplicemente creare il proprio sito web che ad esperti interessati a conoscere alcuni aspetti avanzati di WordPress senza dover scrivere una sola riga di codice. Se non conosci WordPress, Ignacio Cruz ti insegnerà a usarlo partendo dalle basi. Se invece hai già dimestichezza con questo CMS, scoprirai nuove funzionalità e imparerai a utilizzare strumenti per aumentare il rendimento del tuo sito.

Non servono conoscenze particolari, ma avere delle basi di HTML e CSS ti permetterà di approfittare al massimo del corso. Per quanto riguarda i materiali, ti basteranno un computer, un editor testi e una connessione Internet. Lasciati guidare dall’esperto Ignacio Cruz e crea il sito web che hai sempre desiderato, risparmiando: grazie alla promozione attiva ancora per pochi giorni, potrai ottenere accesso illimitato e per sempre al corso e tutto ciò che offre a soli 9,99 euro: 33 videolezioni online e on-demand, risorse aggiuntive fornite dall’insegnante ed eventuali aggiornamenti, passati e futuri.

