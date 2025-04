Con meno di 80€ puoi mettere in sicurezza tutta la tua casa dal rischio incendi

Sai che ogni anno gli interventi dei Vigili del Fuoco all’interno di appartamenti e ville private sono circa 250.000? Anche se spesso sottovalutato, il 50% di questi interventi dei Vigili del Fuoco nelle case private sono legati a incendi ed esplosioni. La sicurezza di una casa non è solo quella dal rischio di effrazioni e furti, ma anche quella dagli incendi. Puoi affrontare con maggiore attenzione questi problemi acquistando il kit con 5 rilevatori di fumo e allarme antincendio Meross, in sconto su Amazon con il 20%.

3 ragioni per scegliere il rilevatore di fumo e allarme antincendio Meross

Batteria da 10 anni

Funzione Muto e Autotest

Certificazione DIN EN 14604

Non sottovalutare il rischio incendi in casa

Cause elettriche, camini, canne fumarie, mozziconi di sigaretta, elettrodomestici; sono queste le principali cause di innesco di incendio all’interno delle abitazioni private. E lì dove non arriva l’attenzione e la prevenzione deve intervenire un sistema di allarme efficiente. Il rilevatore di fumo e allarme antincendio Meross ha proprio questo obiettivo grazie a un design che consente di installarlo in qualsiasi stanza e che si attiva non appena rileva la presenza di fumo.

Tra gli aspetti vantaggiosi del rilevatore di fumo e allarme antincendio Meross c’è la durata della batteria (10 anni), le funzioni di auto test per individuare guasti o la batteria che si sta scaricando e la presenza della modalità notturna per non interferire con il sonno.

Ideale per chi…

Vuole proteggere la casa in modo affidabile e duraturo

Cerca un rilevatore pratico, silenzioso e facile da usare

Desidera un dispositivo adatto anche a camere da letto, grazie alla funzione muto e al design discreto

L’offerta a tempo disponibile su Amazon ti dà la possibilità di mettere in sicurezza la tua casa con meno di 80€, installando in ogni stanza un rilevatore di fumo allarme antincendio Meross.