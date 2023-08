Con Mondly apri un mondo di opportunità: 41 lingue a vita, 96% di sconto

Mondly, l’applicazione di apprendimento delle lingue online che sta rivoluzionando il modo in cui affrontiamo le lingue straniere, offre un imperdibile sconto del 96% in occasione del ritorno a scuola. Questa è l’occasione perfetta per aprire le porte a un mondo di lingue e opportunità, il tutto a un prezzo davvero conveniente.

Un compagno di apprendimento inseparabile

Mondly sarà il tuo compagno di apprendimento delle lingue, sempre pronto a seguirti ovunque tu vada. La sua semplicità, intelligenza e intuitività si integrano perfettamente nella tua routine quotidiana, trasformando l’apprendimento delle lingue in un’avventura appassionante.

La piattaforma ha riscritto le regole dell’apprendimento delle lingue con le sue lezioni coinvolgenti guidate da madrelingua. Questo approccio ti immerge in conversazioni reali, affina la tua pronuncia grazie al riconoscimento vocale e ti fornisce feedback immediato. Questa innovativa combinazione di conversazione e interattività accelera il tuo percorso verso il dominio della lingua.

Con Mondly accedi a un’ampia gamma di funzionalità progettate per potenziare il tuo apprendimento: lezioni quotidiane veloci, quiz settimanali e sfide mensili, 41 corsi di lingua diversi, oltre 250 lezioni, più di 300 lezioni specializzate, Mondly Kids per i più piccoli e Mondly AR, in realtà aumentata.

Ora hai l’opportunità di acquisire abilità linguistiche di valore con un semplice clic, grazie a questa offerta di Mondly. A soli 89,99 euro (anziché 1999,99 di listino) una tantum avrai accesso illimitato e per sempre a tutte le risorse fornite dalla piattaforme, incluse tutte le lingue, lezioni e gli eventuali aggiornamenti futuri. Risparmia il 96% di sconto e affronta il nuovo anno scolastico con una marcia in più.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.