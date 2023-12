Con Mondly impari 41 lingue come un madrelingua al 95% di sconto

L’app pluripremiata Mondly, riconosciuta come “App dell’Anno” da Facebook e “Migliore Nuova App” da Apple, ti offre un’opportunità unica con la sua promozione esclusiva a tempo limitato: accesso a vita a 41 lingue a soli 99,99 euro, anziché 1999,99 euro – uno sconto del 95%.

Con l’acquisto di Mondly, avrai non solo l’accesso a tutte e 41 le lingue a vita ma anche benefici esclusivi come Mondly Kids per arricchire l’esperienza dei più piccoli, lezioni in realtà aumentata per un apprendimento coinvolgente e test dei progressi in inglese con contenuti Pearson.

Vantaggi esclusivi della promozione Mondly

Mondly offre un approccio divertente, veloce ed efficace. Con oltre 110 milioni di download, l’app permette una combinazione unica di esercizi incentrati sulla conversazione, riconoscimento vocale e lezioni in realtà aumentata, rendendo l’esperienza di apprendimento coinvolgente e appassionante.

Questo perché combina una solida scienza neurale con tecnologie all’avanguardia per farti acquisire nuove lingue più velocemente, a cui si aggiungono strategie di gamification e avanzate tecnologie di apprendimento delle lingue. Principalmente, ti concentrerai su frasi di uso comune e parole più usate. Sarai inoltre seguito da madrelingua professionisti che collaborano con la piattaforma. In più, avrai accesso all’avanzato chatbot con riconoscimento vocale e lezioni in realtà aumentata per esercitarti in conversazioni reali.

Mondly utilizza un sistema di ripetizione collaudato ed efficace, basato su intervalli, che ti aiuterà ad apprendere rapidamente nuove lingue, facendo sì che l’apprendimento linguistico sia alla tua portata. A differenza di altre app linguistiche, la piattaforma ti consente di seguire le lezioni dalla tua lingua madre – e dunque non per forza da inglese o italiano.

Se desideri ampliare le tue competenze linguistiche in modo divertente e conveniente, approfitta della promozione. Acquista Mondly oggi per soli 99,99 euro: il pagamento è unico, perché l’accesso a tutte le risorse e i futuri aggiornamenti è a vita, senza alcun abbonamento richiesto.

