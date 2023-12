Con Mondly impari 41 lingue con uno sconto del 95%

Il tuo sogno è imparare una nuova lingua? Ora è il momento perfetto per iniziare, grazie all’imperdibile offerta lanciata da Mondly: l’accesso a vita a ben 41 lingue diverse per soli 99,99 euro anziché 1999,99 – pari a un risparmio del 95%. La particolarità di questa promozione è che non si tratta di un abbonamento, bensì di un acquisto unico: potrai infatti accedere illimitatamente a tutti i corsi di lingua, senza costi aggiuntivi.

Mondly, premiata come App dell’Anno da Facebook e Migliore nuova app da Apple, offre un modo divertente, veloce e facile per imparare nuove lingue. Con oltre 110 milioni di download, Mondly, si rivelerà ben presto un partner ideale per il tuo viaggio linguistico. La promozione esclusiva ti offre l’accesso a 41 lingue diverse, permettendoti di imparare fin da subito tutte quelle che hai sempre desiderato conoscere.

Vantaggi esclusivi e tecnologia all’avanguardia

Mondly non è solo un’app, è un’esperienza linguistica completa: utilizza, infatti, una solida scienza neurale e tecnologie all’avanguardia per aiutarti ad apprendere nuove lingue più velocemente di chiunque altro. Le lezioni sono incentrate sulla conversazione, con riconoscimento vocale e corsi in realtà aumentata che ti faranno sentire come un madrelingua.

Acquistando Mondly tramite questa promozione esclusiva, otterrai accesso gratuito a Mondly Kids, Mondly AR, test dei progressi in inglese con contenuti Pearson e molto altro ancora. È un pacchetto completo che arricchisce la tua esperienza di apprendimento e ti guida verso nuove lingue in modo ancora più efficiente.

Inoltre, Mondly collabora con madrelingua professionisti per garantirti le migliori pronunce e mette a disposizione anche un chatbot con riconoscimento vocale per fare pratica di conversazioni reali. Tutto ciò di cui hai bisogno per imparare una nuova lingua, racchiuso all’interno di una semplice app.

Persone da tutto il mondo si affidano alla professionalità di Mondly: approfitta del 95% di sconto sull’acquisto del piano Premium a vita e accedi senza nessun limite a tutti i 41 corsi di lingua disponibili e alle risorse incluse.

