Con Mondly impari fino a 41 lingue: AR e gamification a soli 99€

Conversazione, riconoscimento vocale e lezioni in realtà aumentata sono solamente alcune delle caratteristiche che rendono Mondly un’app semplice e divertente per l’apprendimento delle lingue. Hai sempre desiderato effettuare sessioni di studio originali, senza annoiarti? Con Mondly potrai imparare tutte le lingue che vorrai non perché devi, ma perché è talmente divertente che non vedrai l’ora di farlo.

Grazie ad una speciale offerta, puoi acquistare il piano a vita Mondly che ti consente di avere accesso illimitato, come e quando vuoi, per imparare fino a 41 lingue a soli 99,99 euro anzichè 1999,99! Quale occasione migliore, dunque, per apprendere nuove lingue o per migliorare le tue conoscenze.

Mondly: impara in modo semplice con AR e gamification

Cos’è che rende Mondly speciale rispetto alle classiche app di apprendimento delle lingue? Senza dubbio il modo in cui Mondly è stata progettata: il suo obiettivo è infatti quello di coinvolgere l’utenti con attività innovative e stimolanti. Utilizzando strategie di gamification e tecnologie avanzate per l’apprendimento delle lingue, Mondly ti aiuta infatti a imparare una nuova lingua in modo rapido ed efficace.

Non a caso, parliamo di un’app premiata e scelta da un numero di utenti che raggiunge oltre 110 milioni di download. Nello specifico, Mondly è stata premiata come App dell’Anno da Facebook e Migliore nuova app da Apple grazie al suo grande successo.

Entrando nel mondo di Mondly hai accesso ad un numero elevato di esercizi incentrati sulla conversazione, riconoscimento vocale e lezioni in realtà aumentata per farti parlare nuove lingue come un madrelingua.

Ottieni subito Mondly e parla fluentemente nuove lingue in un baleno: ricorda che la promozione che ti consente di acquistare il piano a vita a soli 99,99 euro anzichè 1999,99 è limitato. Approfittane subito!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.