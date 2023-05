Con Mondly Kids i bambini imparano divertendosi: ottieni lo sconto

Hai mai sentito parlare della capacità di apprendimento dei bambini? Dicono che sia pari a quella di una “spugna”, superiore di gran lunga a quella degli adulti. Ecco perché i più piccoli sono i migliori per imparare nuove competenze, come le lingue straniere. Incredibile ma vero, ci sono bambini bilingui (e talvolta anche trilingui) che parlano senza alcuna difficoltà due o tre lingue.

Per questo motivo, Mondly ha creato Mondly Kids, un’applicazione completa e soprattutto divertente per insegnare ai bambini le lingue straniere. Con Mondly Kids, i tuoi bambini impareranno lingue “popolari” come l’inglese o il francese, ma anche lingue meno comuni come il giapponese, il coreano e l’arabo. L’obiettivo di Mondly è quello di aiutare i bambini a costruire una solida base per il loro futuro, senza rinunciare al divertimento.

L’applicazione è inclusa nel piano a vita Mondly, l’unico che ti offre oltre 300 lezioni e moltissime altre risorse per apprendere ben 41 lingue diverse. Oggi, per un periodo di tempo limitato, potrai ottenere l’accesso a vita a Mondly con uno sconto del 96%.

Tutte le caratteristiche di Mondly Kids

Sei pronto a far divertire i tuoi bambini mentre imparano una nuova lingua? Mondly Kids è l’applicazione giusta per loro. Disponibile sia per Android che per iOS, Mondly Kids include tantissime funzionalità per rendere l’apprendimento delle lingue divertente e coinvolgente.

Con lezioni gamificate, il tuo bambino rimarrà sempre coinvolto nel processo di apprendimento. Inoltre, le rapide lezioni quotidiane aiuteranno a migliorare costantemente le sue abilità linguistiche. L’audio di alta qualità registrato da madrelingua professionisti e gli argomenti popolari come animali, natura, cibo, famiglia e sport renderanno l’esperienza ancora più coinvolgente.

Grazie alle funzionalità drag & drop di facile utilizzo, esercizi a scelta multipla e illustrazioni con suoni, i tuoi bambini si divertiranno imparando in modo interattivo. Con Mondly Kids, i vantaggi sono molteplici. I piccoli di casa impareranno attraverso il gioco, supportato da attività adatte a qualsiasi età. Ciò permetterà di sostenere il loro sviluppo cognitivo e di garantire una solida base per il loro futuro, sia dal punto di vista dell’apprendimento che culturale.

Mondly Kids è stato anche nominato da importanti colossi come Apple, Facebook e Forbes. Non perdere l’opportunità di ottenere un accesso a vita a tutto il materiale della piattaforma Mondly, con lezioni in oltre 40 lingue, grazie alla promozione in corso e uno sconto del 96%. Un solo acquisto e potrai accedere a tutto il materiale e agli aggiornamenti futuri.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.