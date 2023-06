Con MyPOS, gestisci i pagamenti in modo facile e veloce

Se cerchi per la tua attività commerciale un dispositivo POS facile da usare e conveniente per accettare i pagamenti con carta sia in negozio che in mobilità, una valida soluzione è rappresentata da myPOS. Questo servizio ti offre un conto aziendale multivaluta gratuito sul quale vengono immediatamente accreditati i fondi anche nel fine settimana. Inoltre hai a disposizione anche una carta Visa aziendale e altri servizi extra offerti tramite il tuo account myPOS. Nessun canone mensile o contratto vincolante, paghi solo le commissioni su ciascuna transazione ricevuta.

I terminali myPOS sono wireless e sono in grado di accettare ogni tipo di pagamento: contactless, banda magnetica e Chip&Pin. Sono autonomi e per funzionare non hanno bisogno di essere collegati ad altri dispositivi, accettano pagamenti sia in negozio che in mobilità. Tutti dispositivi sono dotati di una sim dati 3G e 4G gratuita. In caso di necessità, la maggior parte di essi ha anche Bluetooth e Wi-Fi.

Il prezzo d’acquisto per un terminale è a partire da 29 euro. Puoi ordinarlo e riceverlo entro 3 giorni lavorativi. Per riceverlo crea un conto myPOS compilando il modulo di richiesta online in pochi minuti, un team ti assisterà nella fase di avviamento del dispositivo. Dopo che è stato verificato il tuo conto aziendale, potrai iniziare ad accettare i pagamenti in negozio e online con un accredito immediato. Puoi provare il tuo terminale per 30 giorni e se non sei soddisfatto puoi restituirlo. Hai incluso hai anche 1 anno di garanzia gratuita con possibilità di estensione. Scopri la gamma di modelli myPOS e scegli quello che preferisci.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.