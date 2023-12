Con NeN abbracci il mercato libero e blocchi i prezzi per 12 mesi

Con il cessare del mercato tutelato del gas naturale, a partire dal prossimo 1° gennaio 2024, le famiglie e le microimprese italiane si trovano di fronte a una scelta cruciale: optare per il mercato libero e ottenere una maggiore flessibilità contrattuale e di prezzi competitivi. NeN promette un modo più intelligente di gestire le bollette, con prezzi fissi per 12 mesi e compensazioni “green”. Inoltre, tutti i nuovi clienti riceveranno uno sconto mensile di 4 euro per i primi 12 mesi – praticamente un risparmio annuo di 48 euro, per ogni fornitura attivata.

NeN conviene? Sì: ecco i vantaggi, fra green e bollette fisse

Ci sono alcune caratteristiche che differenziano per davvero NeN dagli altri fornitori. Innanzitutto, NeN si impegna a “tradurre” il linguaggio delle bollette rendendole più comprensibili oltre che trasparenti e accessibili, eliminando al tempo stesso la burocrazia.

Una delle principali preoccupazioni legate alle forniture energetiche e gas è l’instabilità dei prezzi. NeN affronta questa sfida garantendo un prezzo fisso per 12 mesi, che consente ai clienti di liberarsi dalla preoccupazione di improvvisi rincari.

Mentre alcuni fornitori offrono semplicemente opzioni “green”, NeN fa un passo in più: acquista elettricità da fonti rinnovabili e compensa la CO2. Scegliere NeN significa abbracciare un approccio sostenibile e contribuire attivamente alla tutela dell’ambiente.

Inoltre, tutti gli aspetti della tua bolletta e fornitura sono gestibili dall’applicazione intuitiva. Qui è possibile monitorare il proprio consumo energetico, identificare i picchi di potenza e creare un “profilo energetico” per ricevere consigli personalizzati sull’efficienza energetica. Tutto a portata di smartphone.

Per celebrare questo nuovo capitolo nel mercato delle forniture gas e luce, NeN offre uno sconto speciale: attivando una fornitura, i nuovi clienti riceveranno uno sconto mensile di 4 euro per i prossimi 12 mesi, che si traduce in un risparmio di 48 euro all’anno per ogni contratto attivato.

Con il termine del mercato tutelato, NeN è sicuramente una delle scelte da tenere in considerazione, specialmente per chi cerca chiarezza contrattuale, sconti e un approccio sostenibile. Qui puoi calcolare la tua rata NeN in tutta semplicità e autonomia, semplicemente inserendo i dati richiesti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.