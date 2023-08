Con NeN risparmi fino a 48€ in bolletta su gas e luce

Cosa diresti se ti dicessimo che puoi risparmiare fino a 48 euro all’anno sulla tua bolletta del gas e della luce? Sembra un’idea interessante, di questi tempi, non è vero? Ebbene, grazie a NeN, questa opportunità è a portata di mano e può diventare una realtà per te. Approfitta dello sconto benvenuto e inizia a risparmiare fin da subito.

Con la promozione “NeNvenuto“, ti viene infatti garantito uno sconto di 4 euro al mese per i prossimi 12 mesi. Questo significa che avrai un risparmio totale di 48 euro all’anno su ogni fornitura che sceglierai di attivare.

NeN Energia: conviene davvero?

Che cosa fa di NeN un’opzione da considerare? Semplice: l’offerta di un modo più intelligente e conveniente di gestire le tue bollette per l’energia.

Tramite un innovativo servizio di abbonamento, pagherai ogni mese la stessa cifra, e questa include tutto, senza sorprese. Dimentica le bollette a sorpresa che spesso causano fastidi: quello che spenderesti in un anno viene suddiviso in 12 rate e hai quindi la totale prevedibilità nelle tue spese. Inoltre, per i prossimi 12 mesi, il prezzo della materia prima rimarrà bloccato, evitando così le fluttuazioni imprevedibili.

Una delle preoccupazioni più comuni quando si tratta di tariffe dell’energia è quanto effettivamente si sta spendendo e cosa comprende la bolletta. Con NeN, tutto diventa più chiaro ed evidente. La rata fissa che paghi include ogni costo, anche quelli che magari finora non sapevi di dover affrontare. Non ci saranno più sorprese sgradite quando arriva il momento di pagare.

Passare a NeN è una scelta che ti permette di avere il controllo delle tue spese energetiche in modo chiaro e conveniente. Oltre a risparmiare grazie allo sconto benvenuto, potrai goderti la tranquillità di sapere sempre quanto spenderai e cosa stai pagando. Non lasciare che le bollette siano un’incognita: con NeN, la luce e il gas diventano più trasparenti e vantaggiosi che mai.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.