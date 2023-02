Con Nexi hai un POS a CANONE ZERO a partire da 19€

Nexi è la soluzione migliore per la scelta del POS giusto per la tua attività. Hai zero commissioni sui piccoli importi, accetta tutte le carte e accredito disponibile in 1 giorno lavorativo.

Grazie alle nuove offerte puoi avere un canone di attivazione a partire da soli 19 euro, senza canone mensile e la possibilità di utilizzare anche il tuo smartphone per accettare pagamenti. Ti spieghiamo come funziona.

Scegli Nexi per il tuo POS: perché conviene

Nexi ti permette di scegliere tra differenti soluzioni: la più comoda e conveniente è senza dubbio Mobile POS, piccolo e leggero per accettare pagamenti ovunque e utilizzarlo anche in combinazione con lo smartphone via bluetooth.

Non paghi nessun canone mensile, hai un’applicazione mobile con cui utilizzare differenti smartphone collegati allo stesso POS e puoi accettare qualsiasi tipo di pagamento. L’offerta di attivazione è a soli 19 euro.

Per esigenze più grandi c’è SmartPOS mini, il POS smart da portare sempre con te, con WiFi+4G, SIM integrata e traffico incluso. Il prezzo dell’attivazione, in offerta, è di 129 euro ma hai una miriade di funzioni a tua disposizione, compresa la possibilità di accettare pagamenti a distanza tramite link inviato via email e una ricevuta di pagamento digitale con firma digitale. Anche qui il canone mensile è a zero.

Poi, sempre dalla stessa pagina, puoi dare un’occhiata a tutte le altre proposte di Nexi, ognuna come vedi adatta a esigenze molto diverse tra loro. La certezza è che qualunque cosa sceglierai riceverai uno sconto importante rispetto al prezzo ufficiale: affrettati però perché sono le ultime ore per approfittarne.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.