Con NordPass Premium potrai dimenticarti le password senza timore di perderle

Quante volte ti è capitato di dimenticare una password e doverla reimpostare? Un problema che può diventare un brutto ricordo se usi NordPass Premium: questo servizio che conserva, gestisce e protegge le tue password e le tue informazioni più importanti, come i dati delle carte di credito, è in offerta speciale con il 56% di sconto. Così potrai mettere al sicuro tutte le tue password e passkey, salvandole in modo illimitato e crittografato.

Perché NordPass Premium è la scelta giusta

NordPass Premium è dotato di diverse funzioni che ti aiuteranno nella gestione e conservazione delle tue password, inclusa la possibilità di generarne di nuove, ultra sicure e compresse, per evitare di usare sempre le stesse e proteggerti ancora meglio. Del resto, con la funzione autosave e autofill potrai accedere ai siti con un clic, senza dover ogni volta digitare le credenziali.

Nel frattempo, uno strumento di scansione del web lavora in tempo reale per assicurarsi che nessuna delle tue informazioni sensibili venga trafugata. Non a caso, NordPass non è soltanto un gestore di password ma un hub di sicurezza digitale con cui puoi sincronizzare automaticamente i tuoi dati su tutti i dispositivi, accedere da PC, smartphone o tablet senza problemi e sfruttare l’autenticazione multifattoriale per un ulteriore livello di protezione.

Infine, potrai archiviare in modo protetto carte di credito e appunti privati, compilare moduli automaticamente e rimanere sempre connesso anche quando cambi dispositivo senza dover fare il login ogni volta.

Approfitta quindi subito del 56% di sconto su NordPass Premium per trasformare la tua vita digitale in qualcosa di più veloce, intelligente e soprattutto sicura.