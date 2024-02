Con NordVPN ha sicurezza su 6 dispositivi da 3,99€/mese

NordVPN permette di proteggere fino a 6 dispositivi con un singolo abbonamento. E con prezzi a partire da 3,99 euro al mese sui piani biennali, questa VPN è una delle più utilizzate al mondo. Ecco perché dovresti usarla per navigare in sicurezza su smartphone, tablet, PC o per lo streaming sulle Smart TV.

NordVPN e stai tranquillo con tutti i tuoi dispositivi

Oggi, è comune possedere più di un dispositivo connesso a internet. Ogni volta che usi uno di questi device per connetterti a internet potresti essere vittima di minacce online come virus, malware e tentativi di hackeraggio. Senza una protezione adeguata, i tuoi dati personali sono vulnerabili. Ecco perché una VPN, in particolare NordVPN, diventa essenziale per garantire la tua sicurezza e privacy online.

Con gli sconti attuali proteggere più di un dispositivo con NordVPN è ancora più conveniente. Scegliendo gli abbonamenti biennali potrai godere di sconti fino al 67%. Ad esempio il piano Standard costa solo 3,99 € al mese, in più ottieni un bonus di ulteriori 3 mesi per te o da regalare a qualcuno.

In particolare i vantaggi di avere una VPN multi dispositivo come NordVPN sono i seguenti:

Connessioni simultanee : puoi collegare fino a 6 dispositivi con un solo abbonamento

: puoi collegare fino a 6 dispositivi con un solo abbonamento Protezione estesa con router : installa NordVPN sul tuo router per estendere la sicurezza a un numero illimitato di dispositivi

: installa NordVPN sul tuo router per estendere la sicurezza a un numero illimitato di dispositivi Sicurezza per tutti : offri a tutta la famiglia accesso sicuro e privato a internet, proteggendo dai rischi online.

: offri a tutta la famiglia accesso sicuro e privato a internet, proteggendo dai rischi online. Compatibilità universale : usa NordVPN su qualsiasi dispositivo e sistema operativo per una navigazione sicura ovunque.

: usa NordVPN su qualsiasi dispositivo e sistema operativo per una navigazione sicura ovunque. Meshnet per sicurezza rafforzata: crea una rete privata tra i tuoi dispositivi per condividere file e lavorare da remoto in totale sicurezza.

Per abbonarti a NordVPN basta visitare il sito, scegliere il piano che fa per te e scaricare l’app sui tuoi dispositivi. In pochi click, sarai connesso a uno dei loro server sicuri, godendo di una navigazione privata e protetta. Configurare NordVPN sul tuo router è altrettanto facile, con guide passo-passo disponibili per assisterti in ogni fase.

Inizia a navigare in modo protetto affidandoti a NordVPN, una VPN veloce, efficiente e rispettosa della privacy grazie alla sua politica di no-log e alla vasta rete di server globali. Visita ora il sito ufficiale e scegli il piano più adatto alle tue esigenze prima che terminino gli sconti.