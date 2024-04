Con NordVPN ti proteggi online anche fuori casa da soli 3€ al mese

Immagina navigare in sicurezza, senza dover rinunciare alla libertà di accesso ai contenuti che ami: NordVPN è ciò che fa per te e grazie all’offerta in corso potrai proteggere la tua attività in corso e al tempo stesso risparmiare il 69% sui piani VPN di 2 anni, ottenendo anche 3 mesi extra.

Le caratteristiche di NordVPN che ti piaceranno

NordVPN ti offre una connessione sicura e privata criptando i tuoi dati e nascondendo il tuo indirizzo IP e la tua posizione. Questo ti permette di navigare senza preoccupazioni, con la certezza che i tuoi dati siano sempre al sicuro da occhi indiscreti.

Ecco le principali caratteristiche di NordVPN:

Streaming ininterrotto : guarda i tuoi contenuti preferiti senza interruzioni su tutti i tuoi dispositivi, con larghezza di banda illimitata e velocità sorprendenti

: guarda i tuoi contenuti preferiti senza interruzioni su tutti i tuoi dispositivi, con larghezza di banda illimitata e velocità sorprendenti Crittografia di nuova generazione : la crittografia A-256 di NordVPN mantiene i tuoi dati al sicuro, anche su reti Wi-Fi pubbliche

: la crittografia A-256 di NordVPN mantiene i tuoi dati al sicuro, anche su reti Wi-Fi pubbliche Anti-malware : proteggiti da malware, tracker e pubblicità indesiderate con la funzione Threat Protection di NordVPN

: proteggiti da malware, tracker e pubblicità indesiderate con la funzione Threat Protection di NordVPN Politica di no-log rigorosa : NordVPN non raccoglie né memorizza le tue informazioni private, garantendoti massima privacy online

: NordVPN non raccoglie né memorizza le tue informazioni private, garantendoti massima privacy online Supporto su dieci dispositivi : proteggi fino a dieci dispositivi con un unico account NordVPN, su tutti i sistemi operativi e browser

: proteggi fino a dieci dispositivi con un unico account NordVPN, su tutti i sistemi operativi e browser Una rete globale di server VPN: scegli tra oltre 6300 server VPN in 111 paesi per una connessione stabile e veloce ovunque tu sia

Utilizzare NordVPN è semplicissimo. Ti basta sottoscrivere un abbonamento, approfittando dell’offerta speciale che ti permette di ottenere un piano di 2 anni (+3 mesi extra) a un prezzo imbattibile a partire da soli 3,09 euro al mese. Dopodiché dovrai scaricare l’app NordVPN sui tuoi dispositivi e connetterti a un server VPN tra i migliaia disponibili in tutto il mondo.