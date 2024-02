Con NOW guardi i contenuti di Sky in streaming e dove vuoi

NOW è la scelta perfetta se vuoi guardare i contenuti di Sky senza abbonarti alla piattaforma satellitare in modo tradizionale. Con la possibilità di disdire quando vuoi e soprattutto di usarla su tutti i tuoi dispositivi preferiti, come PC, smartphone, tablet, smart TV e console da gioco, puoi averla a partire da 6,99 euro al mese a seconda del pacchetto che sceglierai.

NOW: cosa offrono i pass intrattenimento e sport

NOW ti offre una doppia scelta e dipende dai contenuti che vuoi guardare. Il Pass Entertainment + Cinema, disponibile a partire da 6,99 euro al mese, ti permette di guardare una selezione imperdibile di produzioni firmate HBO, con titoli che hanno fatto la storia della televisione e che continuano a conquistare milioni di spettatori in tutto il mondo. Inoltre, potrai accedere anche agli show più esclusivi e alle produzioni originali di Sky, come MasterChef Italia, 4 Ristoranti e molti altri ancora.

Se invece preferisci lo sport, il Pass Sport, che è disponibile a partire da 9,99 euro al mese, include le grandi competizioni europee di calcio, la Serie A TIM con 3 partite su 10 a turno, la Serie BKT e Serie C NOW, oltre a eventi imperdibili come la Formula 1, il Moto GP, il tennis, il basket e molto altro ancora.

A questo punto non ti rimane che fare una scelta: naturalmente puoi anche averli entrambi, per fare davvero il pieno di sport e intrattenimento con una piattaforma streaming veloce e facile da usare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.