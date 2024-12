Con NVIDIA Shield trasformi davvero la tua TV: sconto Amazon a tempo (-19%)

NVIDIA Shield può essere il regalo di Natale per te e la tua TV: questo magico dispositivo che trasforma qualsiasi schermo in un centro multimediale completo è disponibile in offerta su Amazon a soli 129,99 euro invece di 159,99. Ti spieghiamo subito perché è così speciale rispetto le comuni soluzioni della concorrenza.

NVIDIA Shield: streaming multimediale a 360 gradi

NVIDIA Shield si collega alla presa HDMI della tua TV e la trasforma subito in un centro multimediale di ultima generazione: con il supporto Dolby Vision HDR e Dolby Atmos vivrai film, video e serie TV con una qualità audiovisiva strepitosa. Persino i contenuti in HD vengono upscalati in 4K per darti una nitidezza straordinaria.

Il telecomando incluso nella confezione include funzioni come ricerca vocale, attivazione con movimento, pulsanti retroilluminati e blaster IR per controllare direttamente la TV: hai dunque l’assistente Google integrato per sfruttare tutto con la tua voce e persino Chromecast per trasmettere app, foto e video dal tuo smartphone alla TV.

E se sei un gamer vorrai provare sicuramente la meraviglia di GeForce NOW, il servizio di gaming nel cloud che ti permette di giocare, collegando un controller compatibile, ai titoli di ultima generazione con una qualità degna dei PC gaming di alta fascia. Naturalmente, potrai scegliere anche i tanti giochi presenti su Google Play.

Insomma, un piccolo dispositivo che ti regala un mondo di intrattenimento di ogni genere: acquistalo in offerta a 129,99 euro invece di 159,99.